Δεν αγγίζουν την αστυνομικό – συγγενή του Προέδρου Χριστοδουλίδη παρά τις απειλές σε πολίτη

Πριν από έναν μήνα, και συγκεκριμένα στις 20 Αυγούστου, μια πολίτης της Δημοκρατίας, η Νικολέττα Τσικκίνη, κατήγγειλε δημόσια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι δέχθηκε απειλές από αστυνομικό που υπηρετεί στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ). Η αστυνομικός την απείλησε ότι θα βγάλει τα άπλυτά της στη φόρα, επειδή ασκεί έντονη κριτική στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Για την ακρίβεια, η απειλή που διατύπωσε η εν λόγω αστυνομικός, η οποία είναι συγγενής εξ αγχιστείας με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ήταν επί λέξει η εξής: «Πνάσε για να μεν αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτά σου στη φόρα». Και όταν η αστυνομικός που απειλεί εργάζεται στις μυστικές υπηρεσίες του κ...

