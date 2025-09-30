Ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι

Ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν εκ νέου σήμερα, Τρίτη, οι πέντε Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα από τις κατοχικές αρχές από τις 19 Ιουλίου.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν την «κατηγορία» της «παραβίασης στρατιωτικής περιοχής», ενώ ένας εκ αυτών αντιμετωπίζει ακόμα την «κατηγορία» της «παράνομης εισόδου» στο ψευδοκράτος και οι άλλοι τέσσερις της «συγκάλυψής» του.

Υπενθυμίζεται, ότι οι πέντε Ε/κ θα εμφανιστούν αύριο, 1η Οκτωβρίου, και ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» αντιμετωπίζουν τις «κατηγορίες» της παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ οι δύο εκ των πέντε αντιμετωπίζουν επιπλέον την «κατηγορία» της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

ΚΥΠΕ