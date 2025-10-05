Κόμπος: Κοινή δέσμευση Κύπρου-ΗΑΕ για ειρήνη και βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, συναντήθηκε το Σάββατο, στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Εξωτερικών Υποθέσεων στο Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο (FNC) των ΗΑΕ, Δρα Ali Rashid Al Nuaimi.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος επεσήμανε πως επαναβεβαίωσαν τη στενή φιλία μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και «την κοινή μας δέσμευση στην ανεκτικότητα, τη συνύπαρξη, και την προώθηση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης».