Χαρτσιώτης για τον φόνο Δημοσθένους: «Και στο Λούβρο (το έγκλημα) έγινε μέρα»

Το ίδιο αποτέλεσμα που έχουν σχεδόν όλες οι συνεδρίες στις Επιτροπές της Βουλής για το οργανωμένο έγκλημα είχε και η χθεσινή. Δεκάδες διαπιστώσεις, «αποκαλύψεις» που γνωρίζουμε όλοι αλλά και μία προσέγγιση από τους αρμοδίους ότι υπάρχει έλεγχος της κατάστασης, χωρίς όμως χειροπιαστά αποτελέσματα. Η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της, στην παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη και του αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, ασχολήθηκε ξανά με το θέμα με αφορμή την πρόσφατη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, με τον υπουργό να εμφανίζεται αισιόδοξος (από πού, αλήθεια;) ότι σύντομα το έγκλημα αυτό θα διαλευκανθεί και οι ένοχοι θα οδηγηθούν «στη Δικαιοσύνη».

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του υπουργού όταν του υποδείχθηκε ότι σειρά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών γίνονται υπό το φως της μέρας, με τον κ. Χαρτσιώτη να χρησιμοποιεί το βολικό παράδειγμα της πρόσφατης ληστείας στο Λούβρο, λέγοντας ότι «και στο Λούβρο μέρα έγινε».

Πάντα θα υπάρχει

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, έξω από την αίθουσα της συνεδρίας, λίγο πολύ παραδέχθηκε ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα, λέγοντας ότι «το οργανωμένο έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει και ότι μετεξελίσσεται όσον αφορά τις μεθόδους που ακολουθούνται κατά καιρούς». Όπως είπε, το οργανωμένο έγκλημα είναι πλέον εισαγόμενο, κάτι που, όπως σημείωσε, δεν είναι πρωτοτυπία της Κύπρου. Κατέληξε δε ότι «δεν πρόκειται να παταχθεί ποτέ το οργανωμένο έγκλημα. Όμως, υποχρέωση της Πολιτείας είναι να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να περιορίζει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος στην επικράτεια της χώρας μας. Αυτό γίνεται», είπε, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για συγκεκριμένες δράσεις της Αστυνομίας.

Όπως πληροφορείται ο «Π», εντός της αίθουσας ο υπουργός ήταν σε κάποια σημεία αρκετά αποκαλυπτικός με τους βουλευτές, λέγοντάς τους και κάποιες πληροφορίες που κατέχει η Αστυνομία για το οργανωμένο έγκλημα, οι οποίες όμως δεν συνάδουν με όσα συμβαίνουν σήμερα στην Κύπρο. Δηλαδή, μπορεί οι Αρχές να έχουν πλήρως χαρτογραφημένο το οργανωμένο έγκλημα, όμως οι εγκληματικές ενέργειες συνεχίζουν και μάλιστα σπάνια φτάνουμε στους ηθικούς αυτουργούς.

Εμπλοκή από εξωτερικό

Χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα στη δολοφονία Δημοσθένους, ο υπουργός αναφέρθηκε στην κάθοδο προσώπων από το εξωτερικό «στην Κύπρο για να διαπράξουν αδικήματα εκ μέρους άλλων», χωρίς όμως να κάνει αναφορά σε ηθικούς αυτουργούς. Μάλιστα έριξε την αύξηση της εγκληματικότητας σε «ξένα στοιχεία», παραπέμποντας και στο μεγάλο ποσοστό καταδίκων που είναι αλλοδαποί, προσθέτοντας ότι «πρέπει οι ομάδες ξένων ατόμων που δρουν στην Κύπρο να χαρτογραφηθούν, για να τυγχάνουν παρακολούθησης στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό». «Έχουν συσταθεί ειδικά κλιμάκια στην Αστυνομία που ασχολούνται αποκλειστικά με οργανωμένο έγκλημα, χαρτογραφείται το οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε ο υπουργός. Είπε, ακόμα, ότι έχει συσταθεί ομάδα που ασχολείται με τις μη γενεσιουργές αιτίες, δηλαδή γίνονται αυστηροί έλεγχοι σε άτομα και εταιρείες που δεν δίνουν αφορμή μέσα από ένα αδίκημα. «Αντίθετα, ο τρόπος που διάγουν την καθημερινή τους ζωή ενδεχομένως να μην συνάδει με τα εισοδήματά τους».

Τέλος, όσον αφορά τις Κεντρικές Φυλακές, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι πολλές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος, όπως και η συγκεκριμένη, συνδέονται με κατάδικους στις Κεντρικές Φυλακές, είπε ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε οριστικά συμπεράσματα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα είπε ότι και σε αυτό το κομμάτι λαμβάνονται πολύ ισχυρά μέτρα, με την αύξηση εφόδων που γίνονται και ανεύρεση εκατοντάδων κινητών τα τελευταία χρόνια, με την ποινικοποίηση της χρήσης και διακίνησης κινητών, που αφορά και τους επισκέπτες και το προσωπικό, καθώς και με το σύστημα απενεργοποίησης κινητών που προγραμματίζεται και με τον εκσυγχρονισμό των καμερών.