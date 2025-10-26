Μαθητικός Διαγωνισμός Ρομποτικής στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου

Μια πρωτοβουλία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού –AUB Mediterraneo και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ, με τη στήριξη του Δήμου Πάφου αποτέλεσε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή και περιλάμβανε μεταξύ άλλων τον πρώτο ευρείας κλίμακας Μαθητικό Διαγωνισμό Ρομποτικής.

Το μήνυμα που έστειλε η εκδήλωση ήταν ότι η Ρομποτική Τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης. Το AUB Mediterraneo είναι ο αποκλειστικός ακαδημαϊκός συνδιοργανωτής, έχοντας την ευθύνη για τον ακαδημαϊκό σχεδιασμό του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε πως ο Δήμος Πάφου με μεγάλη χαρά στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ. Αυτή είπε, «η γιορτή σήμερα με 81 νέα παιδιά να διαγωνίζονται σε ένα ένα θέμα τεχνολογίας και καινοτομίας, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη χαρά».

Ο κ. Φαίδωνος είπε πως θέλουν να δώσουν ευκαιρίες στους νέους σημειώνοντας πως η παιδεία δημιουργείται μέσα από πραγματικές ευκαιρίες που δίνονται σε νέους.

Ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρεία Πάφου Ευγένιος Σάββα ανέφερε πως σκοπός της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης είναι η γνωριμία του κοινού με αυτή την τεχνολογία και καινοτομία. Ακολούθως ευχαρίστησε τον Δήμο Πάφου για την πλήρη υποστήριξη του στην εκδήλωση και για την παραχώρηση του χώρου.

Ο Δρ. Ραφαήλ Παπαλλάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής AUB Mediterraneo, τόνισε στο πλαίσιο της διοργάνωσης πως ο Διαγωνισμός αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να ζωντανέψουν τις ιδέες τους. Μέσα από την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ, σημείωσε, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και μετατρέπουν έννοιες από τα μαθηματικά, τη φυσική και τον προγραμματισμό σε πραγματικές, λειτουργικές δημιουργίες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις της καθημερινότητας. Είναι σημείωσε ο Δρ. Παπαλλάς μια γιορτή ομαδικότητας, ευγενούς άμιλλας και καινοτομίας, που εμπνέει περήφανα την επόμενη γενιά δημιουργών.

Καταληκτικά ανέφερε πως ο Μαθητικός Διαγωνισμός Ρομποτικής Πάφου αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της πόλης να καλλιεργήσει την καινοτομία στη νεολαία, να διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης πέρα από την τάξη και να ενισχύσει τη φήμη της ως κέντρο δημιουργικότητας, εκπαίδευσης και τεχνολογίας.

Ο Διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, όπως σε μαθητές Δημοτικού (9–12 ετών), και μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου (13–18 ετών),με θεματολογία την «Θάλασσα».

Οι μαθητές σύμφωνα με τους διοργανωτές κλήθηκαν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες, σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας ρομπότ που θα δίνουν λύσεις σε πραγματικά ζητήματα, εμπνευσμένα από το θαλάσσιο περιβάλλον.

Σχετικά με τα βραβεία που θα δοθούν στους νικητές είναι τετράχρονη υποτροφία 80% στο AUB Mediterraneo για μαθητές Γ΄ Λυκείου που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση (υπό την προϋπόθεση εισδοχής). Δωροεπιταγές για τους νικητές της πρώτης και δεύτερης θέσης. Πιστοποιητικά συμμετοχής από το AUB Mediterraneo για όλους, αλλά και μετάλλια για κάθε μαθητή που θα αγωνιστεί.