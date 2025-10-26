Επίθεση εναντίον Μάκη Βορίδη σε εστιατόριο στην Κρήτη - Έντονη η αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης

Την έντονη αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης προκάλεσε η χθεσινή επίθεση μεγάλης ομάδας ατόμων εις βάρος του πρώην Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Μάκη Βορίδη, την ώρα που δειπνούσε σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τις καταγγελιες που έγιναν, άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν στο εστιατόριο και εκτόξευσαν πέτρες, ξύλα, τραπέζια και αυγά προς το μέρος όπου καθόταν ο κ. Βορίδης, με αποτέλεσμα αυτός και όσοι κάθονταν στο τραπέζι του να φυγαδευτούν στο υπόγειο του εστιατορίου, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε ανάρτηση στο Facebook, στην οποία τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν τον φοβίζουν οι χουλιγκάνς "της ακροαριστεράς και η ακροαριστερή βία" την οποία «έχουμε δρόμο μέχρι να ξεριζώσουμε». Κατήγγειλε μάλιστα ότι μαζί του την ώρα της επίθεσης βρισκόταν και η 12χρονη κόρη του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Εκπρόσωπος της ελληνικής Κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. « Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», κατέληξε.

ΚΥΠΕ