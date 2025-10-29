Huawei Connect 2025: Η Ευρώπη της Τεχνητής Νοημοσύνης χτίζεται στη Μαδρίτη

Το Huawei Connect 2025 βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στη Μαδρίτη, φιλοξενούμενο στο επιβλητικό Palacio Municipal de Congresos, και συγκεντρώνει χιλιάδες επαγγελματίες, αναλυτές και δημοσιογράφους απ’ όλη την Ευρώπη. Με κεντρικό σύνθημα «All Intelligence, Greener Europe», το φετινό συνέδριο της Huawei εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη, τις πράσινες τεχνολογίες και τον ρόλο της Ευρώπης στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης.

Ο DIMITRI G βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του ΠΟΛΙΤΗ και του Politis.com.cy, μεταφέροντας μέσα από τα social media της εφημερίδας εικόνες, βίντεο και ρεπορτάζ από το συνέδριο. Στο Huawei Connect παρουσιάζονται νέες λύσεις για AI, cloud computing, data centers και «έξυπνες» υποδομές, με στόχο έναν πιο βιώσιμο, ενεργειακά αποδοτικό και διασυνδεδεμένο κόσμο.

Με περισσότερες από 30 κεντρικές ομιλίες και θεματικά sessions, καθώς και έναν εκθεσιακό χώρο 2.000 τ.μ., η Huawei δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον απλώς μια υπόσχεση, αλλά η κινητήρια δύναμη που μετασχηματίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κοινωνίες. Από τη Μαδρίτη, ο DIMITRI G μεταφέρει το κλίμα ενός συνεδρίου που θέτει τον τόνο για το μέλλον της τεχνολογίας στην Ευρώπη