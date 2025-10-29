Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Huawei Connect 2025: Η Ευρώπη της Τεχνητής Νοημοσύνης χτίζεται στη Μαδρίτη

Dimitri G

Header Image

Huawei Connect 2025 - Madrid

Ο DIMITRI G βρίσκεται στη Μαδρίτη για το Huawei Connect 2025, καταγράφοντας μέσα από τα social media του ΠΟΛΙΤΗ και του Politis.com.cy όσα διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της πράσινης τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Το Huawei Connect 2025 βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στη Μαδρίτη, φιλοξενούμενο στο επιβλητικό Palacio Municipal de Congresos, και συγκεντρώνει χιλιάδες επαγγελματίες, αναλυτές και δημοσιογράφους απ’ όλη την Ευρώπη. Με κεντρικό σύνθημα «All Intelligence, Greener Europe», το φετινό συνέδριο της Huawei εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη, τις πράσινες τεχνολογίες και τον ρόλο της Ευρώπης στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης.

Ο DIMITRI G βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του ΠΟΛΙΤΗ και του Politis.com.cy, μεταφέροντας μέσα από τα social media της εφημερίδας εικόνες, βίντεο και ρεπορτάζ από το συνέδριο. Στο Huawei Connect παρουσιάζονται νέες λύσεις για AI, cloud computing, data centers και «έξυπνες» υποδομές, με στόχο έναν πιο βιώσιμο, ενεργειακά αποδοτικό και διασυνδεδεμένο κόσμο.

Με περισσότερες από 30 κεντρικές ομιλίες και θεματικά sessions, καθώς και έναν εκθεσιακό χώρο 2.000 τ.μ., η Huawei δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον απλώς μια υπόσχεση, αλλά η κινητήρια δύναμη που μετασχηματίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κοινωνίες. Από τη Μαδρίτη, ο DIMITRI G μεταφέρει το κλίμα ενός συνεδρίου που θέτει τον τόνο για το μέλλον της τεχνολογίας στην Ευρώπη 

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα