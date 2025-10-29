Huawei: Μαζί για μια πιο Πράσινη και Ευφυή Ευρώπη

Μαδρίτη, Ισπανία 29 Οκτωβρίου 2025

Ειδικοί της τεχνολογίας, ηγέτες της βιομηχανίας και συνεργάτες της Huawei από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν σήμερα στη Μαδρίτη, στο 10ο συνέδριο Huawei Connect Europe, με θέμα «All Intelligence, Greener Europe». Το συνέδριο εστίασε στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες επιταχύνουν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Ο David Wang, Εκτελεστικός Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου της Huawei, δήλωσε:

«Ο AI κόσμος πλησιάζει ταχύτερα από όσο φανταζόμασταν. Η AI, το 5G και η πράσινη ενέργεια θα αλλάξουν την εκπαίδευση, την υγεία, τα χρηματοοικονομικά, τη βιομηχανία και κάθε τομέα της ζωής μας. Αυτές οι τεχνολογίες θα δημιουργήσουν αμέτρητες ευκαιρίες ανάπτυξης, μετασχηματίζοντας την επιχειρηματική λογική, τα μοντέλα υπηρεσιών και ολόκληρες αλυσίδες αξίας. Μόνο η AI αναμένεται να συνεισφέρει 22,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια».

Ο κ. Wang υπογράμμισε ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για τη διπλή μετάβαση της Ευρώπης : ψηφιακή και πράσινη. Επανέλαβε τη δέσμευση της Huawei να παραμείνει «στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», επενδύοντας σε κέντρα R&D, εργαστήρια καινοτομίας, παραγωγικές βάσεις και τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού. Μέσα από αυτές τις υποδομές, η εταιρεία στοχεύει να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πελάτες της να προχωρήσουν στην ψηφιακή και πράσινη εποχή.

Επένδυση στην καινοτομία, τη συνεργασία και το ταλέντο



Ο κ. Leo Chen, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Επιχειρηματικών Πωλήσεων της Huawei, τόνισε:

«Είμαστε δεσμευμένοι να στηρίξουμε τον ψηφιακό και ευφυή μετασχηματισμό της Ευρώπης μέσα από επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία, στα οικοσυστήματα συνεργατών και στην ανάπτυξη ταλέντων. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ευφυή και βιώσιμη ήπειρο».

Η Huawei παρουσίασε νέες λύσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως το HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, που επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: έξυπνο γραφείο, έξυπνο εμπόριο, έξυπνη εκπαίδευση και έξυπνη υγεία. Οι λύσεις αυτές βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ευκολότερα τις νέες τεχνολογίες και να φέρουν την «ευφυΐα» στο τελευταίο χιλιόμετρο της αγοράς.

Παράλληλα, η Huawei ανακοίνωσε το SHAPE 2.0, μια αναβαθμισμένη εκδοχή του προγράμματος συνεργασίας με τοπικούς εταίρους στην Ευρώπη, με στόχο τη βαθύτερη συνεργασία και τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για κάθε σενάριο χρήσης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, η Huawei συνεχίζει να συνεργάζεται με πανεπιστήμια και οργανισμούς για την καλλιέργεια νέων ταλέντων μέσω των Huawei ICT Academies, κοινών εργαστηρίων και προγραμμάτων πιστοποίησης.

Το συνέδριο φιλοξένησε εξέχοντες ομιλητές, όπως τον Matías González Martín, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ρύθμισης Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών (Ισπανία), τον Ultan Mulligan, CSO του ETSI, τον Armin de Greiff, CIO του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Έσσεν, και τον Pablo Pirles, Γενικό Διευθυντή της Iberdrola | bp pulse.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η σύγκλιση τεχνητής νοημοσύνης, πράσινης ενέργειας και συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του HUAWEI CONNECT 2025, MADRID:

https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-madrid