Huawei GOS 2025 Europe: Το F5G-A επιταχύνει τη μετάβαση στη «έξυπνη» βιομηχανία

Huawei GOS 2025 Europe: Το F5G-A οδηγεί τη νέα εποχή της βιομηχανικής νοημοσύνης

Η Huawei φιλοξένησε στη Μαδρίτη το Global Optical Summit (GOS) 2025 Europe, με θέμα «F5G-A Accelerates Industry Intelligence». Πάνω από 150 ειδικοί, συνεργάτες και επαγγελματίες του κλάδου από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν για να εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και εφαρμογές της τεχνολογίας F5G Advanced (F5G-A), που οδηγεί τη μετάβαση προς τη βιομηχανική ευφυΐα.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Perry Yang, Πρόεδρος του Enterprise Optical Domain της Huawei, τόνισε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση έξυπνου μετασχηματισμού. «Με την αξιοποίηση των τεχνολογιών F5G-A, η Huawei δημιουργεί ένα θεμέλιο έξυπνης συνδεσιμότητας με υψηλό εύρος ζώνης, χαμηλό latency και ενισχυμένη ευαισθητοποίηση. Μαζί με τους πελάτες και συνεργάτες μας, επιταχύνουμε τις αναβαθμίσεις των βιομηχανιών και συμβάλλουμε σε ένα βιώσιμο και ευφυές μέλλον για την Ευρώπη», δήλωσε.

F5G-A All-Optical Networks: Η καρδιά της «έξυπνης» υποδομής

Οι F5G-A all-optical networks έχουν ήδη βρει εφαρμογή σε κρίσιμους τομείς όπως εκπαίδευση, υγεία, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και ενέργεια.

Ο José Antonio Jiménez Caballero, επικεφαλής Ψηφιοποίησης Προτύπων στην UNE Ισπανίας, ανέφερε ότι τα POL all-optical δίκτυα προσφέρουν απλή αρχιτεκτονική, ενεργειακή αποδοτικότητα και υψηλό εύρος ζώνης, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υγείας μέσω αποτελεσματικής μετάδοσης δεδομένων. Όπως είπε, «η Ισπανία προχωρά δυναμικά στη δημιουργία προτύπων για “έξυπνα” νοσοκομεία που θα βασίζονται στις οπτικές υποδομές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Gigabit Infrastructure Act (GIA)».

Από την πλευρά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ο Daniel Just, CEO της CERIUM TECNOLOGIAS, μίλησε για τη συνεργασία της εταιρείας με τη Huawei στη δημιουργία πράσινων και “έξυπνων” ξενοδοχείων. Με την FTTO λύση, επιτυγχάνεται κάλυψη υψηλής ταχύτητας σε κάθε χώρο, με χαμηλότερο κόστος και μηδενικά “νεκρά” σημεία σύνδεσης.

F5G-A και ISPs: Νέες προοπτικές για την ευρυζωνικότητα στο σπίτι

Οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών (ISPs) στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε νέο κύμα ανάπτυξης, χάρη στην αύξηση των έξυπνων οικιακών συσκευών και στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης.

Ο York Liu, Αντιπρόεδρος του Enterprise Optical Domain της Huawei, παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο λύσεων οπτικής πρόσβασης FTTH (Fiber to the Home), FTTR (Fiber to the Room) και FTTO (Fiber to the Office), που προσφέρουν υψηλό bandwidth και ελάχιστη καθυστέρηση για κάθε σενάριο.

Στη Γερμανία, ο Raphael Peschkes, CMO της Carrierwerke, σημείωσε ότι σε συνεργασία με τη Huawei λάνσαραν το FTTR πακέτο, εξασφαλίζοντας πραγματική gigabit συνδεσιμότητα και απρόσκοπτη κάλυψη Wi-Fi σε όλο το σπίτι.

Ο Gonzalo Elguezabal Ayala, CEO της AOTEC Ισπανίας, επισήμανε ότι το FTTH δίκτυο καλύπτει ήδη σχεδόν το 90% της χώρας, ενώ οι υπηρεσίες FTTR είναι στα σκαριά, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες υπηρεσίες και εμπορικά μοντέλα.

Τέλος, ο Rafael Avendaño Torres (Onivia, Ισπανία) και ο Stefan Obucina (PUC Belgrade Metro & Train, Σερβία) παρουσίασαν καινοτόμες εφαρμογές AI-enhanced fiber sensing σε μεταφορές και ασφαλή έξυπνα δίκτυα, από έξυπνα μετρό έως περιμετρικές επιτηρήσεις με μηδενικά false alarms.

Huawei: Ενίσχυση της βιώσιμης ευφυούς ανάπτυξης

Στο GOS 2025 Europe, η Huawei ένωσε δυνάμεις με συνεργάτες από διάφορους κλάδους, παρουσιάζοντας την τεράστια δυναμική των F5G-A τεχνολογιών στη μετάβαση προς τη βιομηχανική νοημοσύνη.

Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει την ανάπτυξη και υλοποίηση των all-optical δικτύων στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ευφυών υποδομών.