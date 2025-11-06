Το μήνυμα του Παραολυμπιονίκη  που κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, σε φιλανθρωπικό κολύμπι στην Κύπρο (ηχητικό)

60 ώρες υπερπροσπάθειας στη θάλασσα της Κύπρου από την Πάφο στην Αγία Νάπα, επιχείρησε κολυμπώντας ο Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, καταρρίπτοντας το γενικό παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση κολύμβησης χωρίς διακοπή, σε ανοιχτή θάλασσα.

Φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την εκπομπή Δεύτερη Ματιά, ο Παραολυμπιονίκης κολυμβητής, ο οποίος κάλυψε σε 60 ώρες, απόσταση περίπου 149 χιλιομέτρων και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 142,3 χιλιόμετρα, ευχαρίστησε όσους του έδωσαν την ευκαιρία να συνεισφέρει στο σύνδεσμό «Ένα Όνειρο μια ευχή», που φροντίζει για παιδιά με δύσκολες ασθένειες.

Ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, διαμήνυσε ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, περήφανος για το ρεκόρ που κατέρριψε, αλλά και ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα της φιλανθρωπικής πράξης. Περιέγραψε τις δυσκολίες που συνάντησε στη θάλασσα, γι αυτό και η διαδρομή σταμάτησε στα ανοικτά της Λάρνακας.

Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο πόνος, περιγράφει ο Παραολυμπιονίκης, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν και παρότρυνε όλους να διαγράψουν τα Δεν τους και να τα κάνουν Μπορώ. Κάλεσε τους νέους να επιλέγουν τους δύσκολους και ανηφορικούς δρόμους και να προχωρούν ξεπερνώντας δυσκολίες και εμπόδια. Έτσι γινόμαστε είπε, πιο δυνατοί.

Η προσπάθεια του Ελληνα Παραολυμπιονίκη, είχε τη στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, Ήταν είπε, ένας τρόπος να αποδείξει το δικό του μότο ζωής ότι «Τα όνειρα όρια δεν έχουν».