Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo

CABLENET

Header Image
Πολίτης News

Από το πάθος στην αγορά: Πώς γεννιούνται οι κυπριακές μικρές επιχειρήσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Ο «Πολίτης» σε συνεργασία με την CABLENET παρουσιάζει μια θεματική πρωτοβουλία για το κυπριακό επιχειρείν, τη διαδικτυακή  σειρά 6 άρθρων «Το Κεφάλαιο είσαι Εσύ», μια σειρά αφιερωμένη στις μικρές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά στην Κύπρο.

Κάπου στη Λευκωσία, σε ένα μικρό γραφείο, μια ιδέα ξεκινά να παίρνει μορφή. Κάπου στη Λάρνακα, ένας μπακάλης μεγάλης οικογενειακής παράδοσης αποφασίζει να ανανεωθεί. Κάπου στη Πάφο, ένας νέος απόφοιτος πανεπιστημίου ονειρεύεται να δημιουργήσει κάτι δικό του που θα αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Αυτές είναι οι ιστορίες των μικρών επιχειρήσεων που κάνουν τη διαφορά στη Κύπρο – και το βασικό συστατικό τους δεν βρίσκεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά μέσα στις καρδιές τους. Το κεφάλαιο είσαι εσύ: η απόφασή σου, η συμμόρφωσή σου, η δημιουργικότητα και η ικανότητά σου να δεις ευκαιρίες όπου άλλοι βλέπουν εμπόδια.

Πάθος και δημιουργία

Τι ξεχωρίζει έναν επιχειρηματία από κάποιον που απλώς έχει μια ιδέα; Η απάντηση είναι απλή αλλά βαθιά: το πάθος! Ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της επιχειρηματικότητας δείχνει ότι το επιχειρηματικό πάθος – αυτές οι έντονες, συνειδητές και θετικές συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν οι επιχειρηματίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες – έχει θετική και σημαντική επίδραση στη μάθηση και την καινοτομία.

Aυτό σημαίνει ότι όσο πιο πολύ παθιασμένος είναι ένας επιχειρηματίας, τόσο πιο ικανός είναι να μαθαίνει από τις εμπειρίες του, να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς και να δημιουργεί λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Ο χωρικός με το μικρό αγρόκτημα που αποφάσισε να εξειδικευθεί σε βιολογικά προϊόντα, η γυναίκα που άρχισε στο σαλόνι της να φτιάχνει χειροποίητα κοσμήματα, ο νεαρός προγραμματιστής που αποφάσισε να δημιουργήσει μια εφαρμογή που θα διευκολύνει την ζωή των κατοίκων ενός δήμου – όλοι τους ξεκίνησαν από το ίδιο σημείο: μια συστηματική επιθυμία να δημιουργήσουν κάτι σημαντικό.

Τα έξι βήματα

Αν θέλεις να ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, υπάρχει μια δομημένη διαδρομή που μπορείς να ακολουθήσεις. Τα βήματα αυτά δεν είναι απολύτως γραμμικά – πολλές φορές θα επιστρέψεις σε κάποια από αυτά, θα τα επαναξιολογήσεις και θα προσαρμόσεις την κατεύθυνσή σου – αλλά σίγουρα σου δίνουν μια ξεκάθαρη διαδρομή.

Πρώτο Βήμα: Δικαιολόγησε τη δική σου ιδέα

Μην ξεκινήσεις απλώς επειδή νομίζεις ότι είναι μια καλή ιδέα. Ρώτησε τον εαυτό σου: ποιο πρόβλημα θέλει η ιδέα σου να λύσει; Ποιοι είναι οι πελάτες μου; Τι κάνουν τώρα για να λύσουν αυτό το πρόβλημα; Γιατί θα μου επέλεγαν αντί για άλλους; Μια ιδέα δεν αρκεί – χρειάζεται επικύρωση της αγοράς. Ερώτησε το κοινό σου, στείλε δοκιμαστικές ερευνητικές προτάσεις σε δεκάδες δυνητικούς πελάτες, δημιούργησε έναν απλό ιστότοπο ή μια σελίδα Facebook και δες αν υπάρχει πρόθεση αγοράς.

Δεύτερο Βήμα: Έρευνα αγοράς

Η έρευνα αγοράς δεν είναι ένα πολυτέλεια – είναι αναγκαιότητα. Πρέπει να ξέρεις: πόσο μεγάλη είναι η αγορά σου; Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σου; Ποιο είναι το προφίλ του ιδανικού πελάτη σου; Ποια είναι τα κενά στην αγορά που μπορείς να γεμίσεις; Χρησιμοποίησε δωρεάν εργαλεία όπως Google Trends, ερευνητικά δεδομένα από τη Στατιστική Υπηρεσία, ή μίλα με δυνητικούς πελάτες. Η σχολαστική εργασία στο πρώιμο στάδιο μπορεί να σε σώσει από ένα ακριβό σφάλμα.

 

Τρίτο Βήμα: Δημιούργησε ένα λιτό business plan

Δεν είναι απαραίτητο να τρέχεις για μήνες για να δημιουργήσεις ένα εκτενές επιχειρηματικού σχεδίου – αρκεί ένα λιτό. Γράψε σε μια σελίδα ποιοι είναι οι πελάτες σου, ποια προβλήματα λύνεις, ποια είναι η μοναδική σου πρόταση αξίας, πώς θα κερδίσεις χρήματα και ποια είναι τα κύρια μετρήσιμα αποτελέσματα που θα παρακολουθήσεις. Αυτό είναι αρκετό για να ξεκινήσεις και να κερδίσεις σαφήνεια για τον δικό σου στόχο.

Τέταρτο Βήμα: Ορίστε τη δομή της επιχείρησής σας

Στην Κύπρο έχεις επιλογές: μπορείς να εγγραφείς ως αυτοεργοδοτούμενος ή να δημιουργήσεις μια εταιρία Ltd. Οι περισσότεροι επιλέγουν τη σύσταση Ltd γιατί προσφέρει καλύτερη προστασία. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή: πρέπει να αποφασίσεις το όνομα της εταιρίας, να το δηλώσεις στο Μητρώο Εταιρειών, να λάβεις ένα ΑΦΜ από το Τμήμα Φορολογία, να εγγραφείς για Φ.Π.Α. και να εγγραφείς στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτά τα βήματα είναι όλα απαραίτητα, αλλά δεν είναι περίπλοκα.

Πέμπτο Βήμα: Εξασφάλισε χρηματοδότηση

Αν δεν έχεις όλα τα χρήματα από την αρχή, υπάρχουν δύο επιλογές. Αναζήτησε σχέδια και προγράμματα επιδοτήσεων ή μπορείς να ξεκινήσεις με κάτι μικρότερο και να μεγαλώσεις ορθά και σταδιακά. Το bootstrapping – δηλαδή η χρηματοδότηση της δικής σας επιχείρησης με δικά σας χρήματα ή κέρδη – είναι ένας αργός τρόπος αλλά δίνει στον ιδιοκτήτη πλήρη έλεγχο του μεγαλώματος της επιχείρησης.

Έκτο Βήμα: Ξεκίνησε με μικρά βήματα, μάθε με ταχύτητα

Μην προσπαθήσεις να κάνεις τα πάντα τέλεια από την αρχή. Δημιούργησε ένα MVP (Minimum Viable Product) – την πιο απλή εκδοχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου που κάνει το βασικό πράγμα. Ζήτησε ανατροφοδότηση, μάθε τι λέγεται ο πελάτης σου, επανέλαβε. Αυτός είναι ο κύκλος: δημιουργώ – μετράω – μαθαίνω – προσαρμόζω.

Ξεκίνησες; Εργαλεία για αποδοτική λειτουργία

Ωστόσο, χωρίς τα σωστά εργαλεία, ακόμη κι ένας καθοδηγηθείς επιχειρηματίας μπορεί να βρεθεί εγκλωβισμένος σε αναποτελεσματικές και χρονοβόρες διεργασίες. Επιχειρήσεις  όπως η Cablenet που αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη δημιουργία και διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης.

Στην Cablenet πιστεύουν πως η επιτυχία ξεκινά από την γνώση, για αυτό μοιράζονται μαζί σας μερικές έξυπνες πρακτικές για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.