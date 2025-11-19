Κεραυνός: «Υπαρκτές οι προκλήσεις στην στέγαση»

Τη θέση ότι οι προκλήσεις στέγασης είναι υπαρκτές σε Κύπρο και ΕΕ, εξέφρασε ο υπουργός οικονομικών Μάκης Κεραυνός. σε χαιρετισμό του, την Τετάρτη, στο 4ο Φόρουμ Οικονομίας του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, με τίτλο «Στρατηγική για το μέλλον: Στέγη, Κλίμα, Ενέργεια», ο υπουργός σημείωσε ότι το στεγαστικό δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο αλλά και ευρωπαϊκό

Αναφερόμενος σε επικρίσεις περί αδυναμίας της Κυβέρνησης να διαχειριστεί τα προβλήματα του τόπου, είπε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται «συντονισμένα και μεθοδικά» για να μετατρέψει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και «για μια πιο ανθεκτική οικονομία, μια πιο δίκαιη κοινωνία, και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η διεθνής και η ευρωπαϊκή οικονομία χαρακτηρίζονται από αναταράξεις και γεωπολιτικούς κινδύνους, ωστόσο η κυπριακή οικονομία «ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητα και την προοπτική της».

Όπως ανέφερε, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις, παρουσιάζοντας ψηλό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 5%, «ενώ προβλέπεται να συνεχίσει την ίδια αναπτυξιακή πορεία, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτω από το όριο του 60% μέχρι το τέλος του 2025 και όχι μέχρι το τέλος του 2026 που ήταν αρχικός στόχος».

Η «αξιοσημείωτη αυτή πορεία», πρόσθεσε, αντικατοπτρίζεται και στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, καθώς η Κύπρος έχει επιστρέψει έπειτα από 13 χρόνια στην κατηγορία ‘A’, με εννέα αναβαθμίσεις μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Αυτή η «ισχυρή» οικονομική βάση, τόνισε ο Υπουργός, επιτρέπει την υλοποίηση κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών, όπως η στεγαστική πολιτική και η πράσινη μετάβαση.

Κομβικό σημείο της κυβερνητικής στρατηγικής αποτελεί η υπό εξέλιξη φορολογική μεταρρύθμιση, είπε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι είναι «η μεγαλύτερη» των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως εξήγησε, η μεταρρύθμιση αφορά άμεσα τα ζητήματα που θα συζητηθούν στο Φόρουμ -στέγαση, κλίμα, ενέργεια και κοινωνική συνοχή - και στοχεύει σε ένα σύστημα «πιο δίκαιο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό» για πολίτες και επιχειρήσεις.

Για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Υπουργό, προβλέπονται φορολογικές εκπτώσεις για τόκους δανείων αγοράς πρώτης κατοικίας, για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας αλλά και για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Για τις επιχειρήσεις, ανάφερε ότι προβλέπονται αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις σε δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό τους κόστος.

Σε σχέση με το στεγαστικό, ο κ. Κεραυνός είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο, αλλά «ευρωπαϊκή πρόκληση».

Αναφέρθηκε σε πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη, σύμφωνα με την οποία οι τιμές στέγασης αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 58,33% την περίοδο 2015-2025, ενώ ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό πληρώνει κατά μέσο όρο το 19,2% του εισοδήματός του για στέγη με βάση στοιχεία του 2024.

Η Κύπρος μαζί με την Ιταλία, είπε, είχαν τη χαμηλότερη αύξηση σε ό,τι αφορά τη στέγη τα τελευταία 10 χρόνια, με 13,36% η Ιταλία και 13,71% η Κύπρος, ωστόσο, σημείωσε, η ανάγκη για προσιτή στέγη στην Κύπρο «είναι πιο πιεστική από ποτέ».

Η κυβερνητική στεγαστική στρατηγική, εξήγησε, στηρίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος, αφορά στην ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος μέσω των πολεοδομικών κινήτρων και του Σχεδίου «Build to Rent», του Σχεδίου «Renovate and Rent» για αξιοποίηση κενών κατοικιών, και της χρηματοδότησης έργων από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.

Ο δεύτερος άξονας, σύμφωνα με τον Υπουργό, αφορά στη διευκόλυνση πρόσβασης στη στέγη με στοχευμένα σχέδια για νέους και οικογένειες, ειδικά σχέδια για ορεινές και αγροτικές περιοχές, και ταχεία ψηφιακή αδειοδότηση με στόχο έκδοση αδειών εντός 40 ημερών για απλές αναπτύξεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι, από αυτά τα προγράμματα αναμένεται η δημιουργία άνω των 1.900 νέων μονάδων, πολλές από τις οποίες θα ενταχθούν στην αγορά προσιτής κατοικίας.

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η κλιματική και ενεργειακή κρίση «καθορίζει πλέον κάθε πτυχή της ανάπτυξης».

Η Κυβέρνηση υλοποιεί, όπως είπε, ένα συνεκτικό σχέδιο για μια πράσινη, καθαρή και αειφόρο Κύπρο, εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) περιλαμβάνει έργα ύψους €3,5 δισ. (ή €6,4 δισ. με την ευρωπαϊκή συνεισφορά). Μεταξύ αυτών επενδύσεις σε ΑΠΕ, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, αναβάθμιση δασικών υποδομών και συστημάτων πυροπροστασίας, και υλοποίηση προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά για όλους» και ηλεκτροκίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση, είπε, δίνεται στα υδατικά έργα, με αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού στο 38% το 2026 από 32% το 2025, και επένδυση €140 εκατ. για αγορά νερού από αφαλατώσεις, «το μεγαλύτερο ποσό που έχει διατεθεί ποτέ για αυτό τον σκοπό», είπε.

«Υλοποιούμε έτσι τη δέσμευσή μας για συνεχή και αδιάκοπη χρήση αφαλατώσεων, με αύξηση 32% του νερού που λαμβάνουμε, χάρη στη λειτουργία και των εφτά νέων έργων κινητών αφαλατώσεων που υλοποιεί η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη», πρόσθεσε.

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εξισορρόπησης της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας με την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Γι’ αυτό, όπως είπε, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αποφάσισε πρόσφατα την αναβολή κατά ένα έτος της εφαρμογής του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για κτίρια και οδικές μεταφορές (ΣΕΔΕ2), μεταθέτοντας την έναρξη από το 2027 στο 2028.

Παράλληλα, σημείωσε οτι το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα διαθέσει €65 δισ. στα κράτη-μέλη για τη στήριξη των πολιτών στη μετάβαση. Στην Κύπρο, είπε, το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την περίοδο 2026-2032 αναμένεται να ανέλθει στα €174 εκ., από τα οποία €131 εκ. θα προέρχονται από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα και τα υπόλοιπα €43 εκ. θα αποτελούν την εθνική συνεισφορά. Είπε ότι το προσχέδιο του εθνικού σχεδίου έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι η κυβερνητική οικονομική πολιτική είναι «ανθρωποκεντρική, ισορροπημένη και συνετή», σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε το δικαίωμα να φορτώσουμε στις επόμενες γενιές πρόσθετα χρέη ή μνημόνια».

Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι τέτοια φόρουμ παράγουν ιδέες και προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν την Κύπρο σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.