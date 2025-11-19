Διαφωνούν οι μεταφορείς Α’ με τις απαγορευτικές πινακίδες προσπεράσματος στη Λεμεσό

Τη διαφωνία της με την απόφαση να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες για προσπέρασμα φορτηγών, από την Παρεκκλησιά μέχρι και την έξοδο προς Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, επαναλαμβάνει η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, σε νέα επιστολή της προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη.

Μέσω της ΠΟΒΕΚ, η συντεχνία είχε αρχικά αποστείλει επιστολή στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, εξηγώντας τους λόγους διαφωνίας με την απόφαση, που ανακοινώθηκε έπειτα από συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, ενώ ύστερα από δυο απόπειρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο Υπουργό, απέστειλε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου νέα επιστολή, με την οποία ζητά κατ’ επείγον συνάντηση μαζί του «προς αποφυγήν οποιονδήποτε ενεργειών εκ μέρους των μεταφορέων».

Η συντεχνία θεωρεί λανθασμένη την απόφαση τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων για προσπέρασμα φορτηγών, αφού όπως εξηγεί στην πρώτη της επιστολή, εάν στην αριστερή λωρίδα ένα όχημα δεν κινείται μέσα στα όρια των ταχυτήτων που επιτρέπεται να διακινηθούν τα οχήματα στα σημεία αυτού του δρόμου, τότε τα φορτηγά θα δημιουργήσουν συμφόρηση αφού δεν θα μπορούν να προσπερνούν το ένα το άλλο.

Επιπρόσθετα σημειώνει πως, όταν θα παραμένουν τα οχήματα στην αριστερή μόνο λωρίδα του δρόμου, χωρίς τη χρήση και των δύο λωρίδων για προσπεράσματα, τότε το πρόβλημα θα μεταφέρεται και στα μικρά ιδιωτικά σαλούν.

Αναφέροντας ότι οι υπεραστικοί δρόμοι δημιουργήθηκαν για διευκόλυνση της διακίνησης και του εμπορίου και μείωσης του κόστους μεταφορών, η συντεχνία εκφράζει τη θέση ότι θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη τα μεγάλα φορτηγά και η απόφαση να αφορούσε την απαγόρευση χρήσης των μικρών ιδιωτικών σαλούν στα συγκεκριμένα σημεία του δρόμου.

Τέλος, υποδεικνύει ότι προτού λαμβάνονται και ανακοινώνονται τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να γίνεται κοινωνικός διάλογος με όλους τους επηρεαζόμενους, ώστε να αποφεύγονται αντιδράσεις.

