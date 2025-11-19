Στη γωνιά η κυβέρνηση για την ανάπτυξη οικονομίας - Δεν φθάνει στα πορτοφόλια τονίζει το ΑΚΕΛ

Η οικονομία μεγαλώνει χωρίς να μετασχηματίζεται, οι διαρθρωτικές αδυναμίες βαθαίνουν και η ανάπτυξη δεν διαχέεται στην πραγματική οικονομία, υποστήριξε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, τονίζοντας ότι η κρίση του κόστους διαβίωσης βαθαίνει.

Σε ομιλία του στο τέταρτο Φόρουμ Οικονομίας του ΑΚΕΛ, ο κ. Στεφάνου καυτηριάζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «είναι αναγκαία τη διαμόρφωση ενός μακρόπνοου εθνικού σχεδίου που θα έπρεπε να υπήρχε αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει».

«Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να πορεύεται χωρίς στρατηγική και η σημερινή πραγματικότητα βρίθει τέτοιων παραδειγμάτων. Ενέργεια, Στέγη, νερό είναι μόνο μερικά από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε με το βολικό, πλην όμως προβληματικό: «βλέπουμε και κάνουμε». Χρειάζονται πολιτικές που θωρακίζουν την οικονομία και στηρίζουν την κοινωνική ευημερία», υπέδειξε.

«Η πραγματική πρόκληση για τη χώρα μας δεν είναι απλώς να έχει ανάπτυξη -που είναι βέβαια αναγκαία- αλλά να καθορίσει τι είδους ανάπτυξη θέλει. Θέλουμε ανάπτυξη που να στηρίζει την κοινωνική ευημερία και την αειφορία του περιβάλλοντος», τόνισε.

«Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται επανασχεδιασμός του αναπτυξιακού μοντέλου που τα τελευταία χρόνια εγκλώβισε την οικονομία σε πρόσκαιρη επενδυτική κερδοσκοπία. Αυτό μπορεί να βελτίωσε ορισμένους δείκτες, αλλά δεν δημιούργησε πραγματικές συνθήκες ποιοτικής ανάπτυξης. Αντίθετα, οι διαθρωτικές αδυναμίες παγιώθηκαν και διογκώθηκαν», πρόσθεσε.

Ευθύνη της κυβέρνησης η αναδιαμόρφωση προτεραιοτήτων

«Η αναδιαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων είναι ευθύνη της κυβέρνησης και υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές. Χρειάζεται στρατηγική που θα θέτει τις βάσεις για μια ανθεκτική, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Μια στρατηγική που θα επενδύει στην ποιότητα της ανάπτυξης, στους κοινωνικούς δείκτες, στην πραγματική οικονομία και στην προστασία του περιβάλλοντος», επεσήμανε.

Νέο μοντέλο

Καταθέτοντας τις προτάσεις του κόμματος, ο γγ του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, ένα νέο οδικό χάρτη για μια βιώσιμη, ανθεκτική και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη που στο επίκεντρο θα έχει τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

«Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε συνδυάζει παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική δικαιοσύνη και πράσινη βιωσιμότητα», σημείωσε, στη βάση των ακόλουθων αρχών:

• Διεύρυνση της οικονομίας μέσα από παραγωγικές επενδύσεις με μόνιμο αποτύπωμα που θα υπηρετούν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας.

• Γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ώστε το κράτος να μπορεί να προστατεύει την κοινωνία και να τις παρέχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής

• Υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, με έμφαση στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς.

• Δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών μέσα από ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα που θα ενισχύει τα δημόσια έσοδα για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.

• Συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού και συνεργατικού τομέα, με ένα ισχυρό και κοινωνικά υπεύθυνο κράτος που θα προστατεύει τους οικονομικά ασθενέστερους, θα διασφαλίζει ισονομία και διαφάνεια, θα επενδύει στην παιδεία, την υγεία, τη στέγη και τις υποδομές και θα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς απέναντι σε στρεβλώσεις και φαινόμενα ασυδοσίας.

Πυρά για φορολογική μεταρρύθμιση

Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο κ. Στεφάνου, επανέλαβε την έντονη διαφωνία του κόμματος με την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι αντί το φορολογικό σύστημα να γίνει πιο απλό γίνεται πιο ισοπεδωτικό.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο, αντί να αντιμετωπίζει τις εισοδηματικές ανισότητες τις διευρύνει. Αντί να κάνει το φορολογικό σύστημα πιο προοδευτικό το κάνει πιο ισοπεδωτικό, αφήνοντας εκτός για ακόμα μια φορά τη φορολογία του συσσωρευμένου πλούτου και της μεγάλης αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας. Αν έχει κάτι που θα διευκόλυνε τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα είναι η μείωση έμμεσων φορολογιών, αλλά ούτε και εδώ έχει κάτι να επιδείξει η κυβέρνηση. Είναι μια μεταρρύθμιση που στον πυρήνα της έχει την άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών», τόνισε.

Αναγκαίο το όραμα για το μέλλον

Στο άνοιγμα των εργασιών του Φόρουμ, ο Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, τόνισε ότι «δεν αρκούν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και οι θετικοί αναπτυξιακοί δείκτες, αν τα κοινωνικά ελλείματα και οι εισοδηματικές ανισότητες βαθαίνουν».

«Δεν αρκούν οι εξαγγελλίες και μεγαλόσχημες δεσμεύσεις, αν το ένα μετά το άλλο τα μεγάλα έργα υποδομής καταρρέουν και οι αναγκαίες-ριζοσπαστικές τομές πηγαίνουν στις ελληνικές καλένδες. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις και η επίκληση στο νέο, αν στην εφαρμογή της η πολιτική και οι πολιτικές αναπαράγουν το παλιό, αναπαράγουν τη διαφθορά και την διαπλοκή που συνεχίζει να παίρνει την χώρα πίσω. Δεν αρκεί να έχουμε μια οικονομία που μεγαλώνει, αν αυτό είναι αποτέλεσμα κατάχρησης που οδηγεί στη συρρίκνωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων που μας περιστοιχίζουν», τόνισε.

«Δεν αρκεί να δίνουμε κοινωνικά επιδόματα, αν η κοινωνική πολιτική και οι υποδομές κοινωνικής πρόνοιας στο σύνολο τους οδηγούν τους ανθρώπους -ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους- να νιώθουν ότι κάθε μέρα που περνά ήταν καλύτερη από αυτή που έρχεται, περιορίζοντας την αξιοπρέπεια τους. Δεν αρκεί η ανάπτυξη, αν αυτοί που κινούν την οικονομία μας, οι εργαζόμενοι, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι βλέπουν τον κόπο τους να μετατρέπεται σε υπερκέρδη και σε συγκέντρωση του πλούτου σε ολοένα και πιο λίγα χέρια», υπογράμμισε.

«Πιο απλά δεν αρκεί το τι κάνουμε σήμερα αν απουσιάζει το όραμα και το σχέδιο για το αύριο, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην επανένωση του τόπου», υπέδειξε.