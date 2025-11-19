ChatGPT 5.1, Apple Pocket και νέοι κανόνες για Temu και Shein αλλάζουν την τεχνολογία

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH, ο DIMITRI G και ο Techaholic φέρνουν στο προσκήνιο τα πιο έντονα συζητημένα θέματα της εβδομάδας και φωτίζουν τις αλλαγές που επηρεάζουν εκατομμύρια χρήστες τεχνολογίας.

Η συζήτηση ξεκινά με την κυκλοφορία του ChatGPT 5.1, μια έκδοση με πιο φυσική επικοινωνία και δύο νέα modes. Οι χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα στη λειτουργία σκέψης για πιο αναλυτικές απαντήσεις ή στη γρήγορη λειτουργία που απαντά άμεσα. Παρά την πρόοδο, τονίζεται ότι οι απαντήσεις του AI χρειάζονται πάντα έλεγχο και προσωπική έρευνα. Η τυφλή εμπιστοσύνη στις απαντήσεις ενός bot μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα, αφού ο αλγόριθμος δεν είναι πάντα αλάθητος.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Apple Pocket, το προϊόν που έγινε viral και εξαντλήθηκε άμεσα. Παρότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα κομμάτι υφάσματος που λειτουργεί ως θήκη iPhone, κυκλοφόρησε σε περιορισμένες αγορές και κατάφερε να συγκινήσει συλλέκτες αλλά και να προκαλέσει ατελείωτα memes. Η τιμή του έφτασε τα 230 δολάρια, ενώ δεν άργησαν να εμφανιστούν απομιμήσεις αλλά και DIY εκδοχές που έγιναν δημοφιλείς στα social media.

Ένα από τα πιο σημαντικά πρακτικά θέματα της εβδομάδας είναι η αλλαγή στους κανόνες που αφορούν Temu και Shein. Από την πρώτη Ιανουαρίου τερματίζονται τα αφορολόγητα και το δωρεάν shipping για πολλές παραγγελίες, κάτι που θα επηρεάσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τα φυσικά καταστήματα. Πολλά μικρά καταστήματα αγόραζαν προϊόντα από τις πλατφόρμες και τα μεταπωλούσαν, άρα οι νέες χρεώσεις θα επηρεάσουν και εκείνους. Παραμένει άγνωστο αν εταιρείες όπως Temu και Shein θα απορροφήσουν μέρος του κόστους για να διατηρήσουν τους πελάτες τους.

Το επεισόδιο κλείνει με ένα θέμα που απασχολεί όλους τους χρήστες smartphone. Η αλήθεια για τις ταχύτητες φόρτισης. Παρά τις ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες, πολλές δοκιμές δείχνουν ότι η γρήγορη φόρτιση δεν φθείρει την μπαταρία όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Τεστ σε δεκάδες συσκευές, τόσο σε iPhone όσο και σε Android, έδειξαν ότι η διαφορά ανάμεσα σε χαμηλή και υψηλή ισχύ φόρτισης είναι ελάχιστη μετά από εκατοντάδες κύκλους. Ωστόσο, τονίζεται πως οι φοβίες των χρηστών γύρω από συγκεκριμένα ποσοστά φόρτισης δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα των σύγχρονων μπαταριών.

Τα θέματα της εβδομάδας αποδεικνύουν πόσο γρήγορα εξελίσσεται το τεχνολογικό τοπίο, επηρεάζοντας καθημερινές συνήθειες αλλά και αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το PRIMETIME TECH συνεχίζει να φέρνει τις πιο σημαντικές εξελίξεις με απλό και κατανοητό τρόπο για όλους τους ακροατές και θεατές.