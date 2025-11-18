doValue Cyprus: Ενισχύεται με νέο χαρτοφυλάκιο από την AstroBank PCL

Την ηγετική θέση στον τομέα διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά η doValue Cyprus, ενισχύοντας τις εργασίες της με νέο χαρτοφυλάκιo από την AstroBank Public Company Limited.

Ειδικότερα, η doValue Cyprus με εντολή που δόθηκε από την AstroBank Ltd μετά την πώληση των εργασιών της στην Alpha Bank Cyprus Limited και τη διαδικασία παράδοσης της τραπεζικής της άδειας αναλαμβάνει τη διαχείριση του εναπομείνοντος χαρτοφυλακίου. Η συμφωνία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε στις 03 Νοεμβρίου 2025 και ήδη έχει ξεκινήσει η διαχείριση του χαρτοφυλακίου από την doValue Cyprus Ltd.

Με την ανάθεση του χαρτοφυλακίου, η doValue Cyprus ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης ΜΕΔ στο νησί, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου doValue.

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλός της doValue Cyprus, Βαρνάβας Κουρουνάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσθήκη του νέου χαρτοφυλακίου, αναδεικνύοντας ότι αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της αξιοπιστίας του Ομίλου doValue στην κυπριακή αγορά. «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, εστιάζοντας στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων και στη συμβολή μας στην ανάπτυξη του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μας», υπογράμμισε ο κ. Κουρουνάς.

Σχετικά με την doValue Cyprus

Η doValue Cyprus είναι μέλος του διεθνούς Ομίλου doValue, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου Ομίλου διαχείρισης δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη, με έδρα την Ιταλία και με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περί των €136 δις

Ο Όμιλος κατέχει κυρίαρχη θέση σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο. Στην Κύπρο είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής δανείων ενώ παράλληλα διατηρεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ακινήτων Altamira Real Estate, η οποία διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ακινήτων του Ομίλου και διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων στο νησί.