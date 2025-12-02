Πλέον μόνο 3 hashtags στο Instagram! Intel επιστρέφει στα Mac; Τελος για το ChromeOS PRIMETIME TECH

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο DIMITRI G και ο Μάριος, γνωστός ως Techaholic, συζήτησαν τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις της εβδομάδας — από τις αλλαγές στο Instagram μέχρι τις φήμες για την Apple και τις κινήσεις της Google.

Η είδηση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η δοκιμή ενός νέου περιορισμού στο Instagram. Η πλατφόρμα φαίνεται να μειώνει τον αριθμό των hashtags που μετρούν για την απόδοση ενός post σε μόλις τρία. Όπως εξήγησε ο Techaholic, η αλλαγή αυτή δοκιμάζεται ήδη σε επιλεγμένους λογαριασμούς, ενώ στο μέλλον τα hashtags ενδέχεται να πάψουν να επηρεάζουν καθόλου το engagement. Ο DIMITRI G υπενθύμισε δηλώσεις του Adam Mosseri, CEO του Instagram, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το σύστημα βασίζεται πλέον κυρίως στα keywords και στο περιεχόμενο που αναγνωρίζει το AI.

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε στην Apple και μια νέα φήμη για πιθανή συνεργασία με την Intel. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το 2027 ενδέχεται κάποια μοντέλα MacBook Air ή iPad να χρησιμοποιούν ξανά chips κατασκευασμένα από την Intel — όχι όμως Intel Core, αλλά custom chips με αρχιτεκτονική της Apple. Οι δύο παρουσιαστές τόνισαν ότι, αν και η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί, μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να σχετίζεται με συμφωνίες παραγωγής και θέματα κοστολόγησης.

Ακολούθησε ανάλυση για το μέλλον του ChromeOS. Σύμφωνα με αναφορές, η Google σχεδιάζει να αντικαταστήσει το ChromeOS με ένα νέο λειτουργικό σύστημα, βασισμένο στο Android, με διαφορετική αρχιτεκτονική και μεγαλύτερη συμβατότητα εφαρμογών. Ο Techaholic εξήγησε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να φέρει περισσότερες δυνατότητες στα netbooks, τα οποία σήμερα περιορίζονται κυρίως σε ελαφριά χρήση.

Το επεισόδιο έκλεισε με ένα πραγματικό περιστατικό από τη Black Friday. Ο Techaholic περιέγραψε πώς μια online παραγγελία του ακυρώθηκε πέντε ημέρες αργότερα, παρότι το προϊόν εμφανιζόταν ως διαθέσιμο και εξακολουθούσε να διαφημίζεται μέσω Google Ads. Ο DIMITRI G ανέφερε ότι τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμπίπτουν σε θέματα προστασίας καταναλωτή και να απαιτούν επίσημη καταγγελία.

Το PRIMETIME TECH μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 17:20 και παρουσιάζει συγκεντρωμένα όλα τα σημαντικά τεχνολογικά νέα της εβδομάδας.

 

