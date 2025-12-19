Στην Ιορδανία ομιλητής ο Παφίτης Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαριάδης στο σεμινάριο «Κύπρος και Ιορδανία: Βασικοί Περιφερειακοί Δρώντες»

Σε πάνελ ως Ομιλητές στο σεμινάριο «Κύπρος και Ιορδανία: Βασικοί Περιφερειακοί Δρώντες», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Συνεδρίων, Σχολή Διεθνών Σπουδών Πρίγκιπα Αλ Χουσεΐν Μπιν Αμπντουλάχ Β΄, Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου με διοργανωτές τη Κυπριακή Πρεσβεία και το Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας συμμετείχαν ο Δρ Αλέξανδρος Ζαχαριάδης, ερευνητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics από την Πάφο, και o Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Στο πάνελ, σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη συμμετείχε επίσης ο Δρ. Salah Al-Bashir, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, ο οποίος παρουσίασε μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση του περιφερειακού ρόλου της Ιορδανίας και της εξωτερικής της πολιτικής εν μέσω της εξελισσόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η παρέμβαση του Αλέξανδρου Ζαχαριάδη επικεντρώθηκε στην εξελισσόμενη εξωτερική πολιτική της Κύπρου στη Μέση Ανατολή, αναλύοντας πώς οι προκλήσεις ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι περιφερειακές συνεργασίες, η ενεργειακή διπλωματία και η εγχώρια πολιτική οικονομία διαμορφώνουν τις στρατηγικές επιλογές ενός μικρού κράτους σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, επεξήγησε, όπως αναφέρει, τόσο τη διαφορετική βάση λύσης του Κυπριακού σε σχέση με το Παλαιστινιακό, όσο και τη δική του αντίληψη ότι η ειρήνη στην περιοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το Ισραήλ αντιληφθεί πως μια λύση δύο κρατών δύναται να αντιμετωπίσει και τα δικά του διλήμματα ασφάλειας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα της περιοχής.

Υποστήριξε επίσης ότι η σημερινή στάση του Ισραήλ, εν μέσω της γενοκτονίας στη Γάζα, καθώς και οι πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου, ενδέχεται να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για το ίδιο το Ισραήλ.

Το σεμινάριο έφερε σε γόνιμο διάλογο ακαδημαϊκούς και διπλωμάτες γύρω από τη στρατηγική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και συγκριτικές προσεγγίσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ιορδανίας και της Κύπρου.

Ο κ. Ζαχαριάδης εξέφρασε επίσης τις θερμές του ευχαριστίες προς την Α.Ε. τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιορδανία κ. Sevag Avedissian, τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας Α.Ε. Καθηγητή Nathir Obeidat, και τον Καθηγητή Hasan Al-Momani για την τιμητική πρόσκληση, καθώς και προς όλους τους διοργανωτές και συμμετέχοντες για τον ουσιαστικό διάλογο.