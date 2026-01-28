Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύει τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στον Δήμο Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στην παραλαβή νέου απορριμματοφόρου προχώρησε σήμερα, 28 Ιανουαρίου, ο Δήμος Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021–2027 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος με τίτλο «Μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εφαρμογή του προγράμματος αποσκοπεί στη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή και στη χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και οργανικών υλικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και στη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Το νέο απορριμματοφόρο διαθέτει υπερσύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, πρωτοποριακά συστήματα συμπίεσης και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο,σε μεταγενέστερο στάδιο, τη ξεχωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία και την κυκλική οικονομία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον για τους δημότες του.

