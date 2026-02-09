Παρατεταμένη ανομβρία στην κορυφή: Οι 5 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία

Η παρατεταμένη ανομβρία και η έλλειψη νερού αναδεικνύονται ως ο υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος για την κυπριακή οικονομία με δείκτη 91%, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Ακολουθούν οι κυβερνοεπιθέσεις (82%), η κλιματική επιδείνωση (80%), η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (80%) και η αποτυχία ψηφιακού μετασχηματισμού (79%). Το ΣΟΑΚ καλεί για άμεσες προληπτικές δράσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διεξάγεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάστηκαν από τον κ. Ευάγγελο Τρύφωνος, μέλος του ΣΟΑΚ, και τον Διευθυντή του ερευνητικού οίκου «Pulse Market Research», κ. Παναγιώτη Παναγιώτου, ο οποίος ανέλαβε και την ανάλυση των δεδομένων.

Οι 19 κίνδυνοι ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: γεωπολιτική ασφάλεια και εξωτερικά σοκ, θεσμική θωράκιση και διαρθρωτικοί κίνδυνοι, κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, καθώς και μακροοικονομική σταθερότητα. Η σοβαρότητα των συνεπειών παραμένει υψηλή και σταθερή σε όλες, ενώ οι πιθανότητες εμφάνισης διαφέρουν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη προληπτικών μέτρων.

Το ΣΟΑΚ τονίζει ότι η χαρτογράφηση κινδύνων λειτουργεί ως βάση για πολιτικές και στρατηγικό σχεδιασμό, με έμφαση στην άμεση χρονική διάσταση (0-2 έτη για τους πιο επείγοντες).