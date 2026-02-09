Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τι απάντησε ο Φυτιρής για τις «απειλές» σε βάρος Λοϊζίδη - «Θα χαρώ αν μου πει ο Αρχηγός...»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κλήθηκε να σχολιάσει καταγγελίες του προέδρου του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκου Λοϊζίδη, περί απειλών που φέρεται να δέχθηκε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι δεν επιθυμεί «να κατεβάσει το επίπεδο» της συζήτησης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή δημοσιογραφική διάσκεψη». Σημείωσε ότι «ο πολύς θόρυβος προκαλεί οχληρία και η οχληρία πολλές φορές προκαλεί αναστάτωση».

Διαβάστε επίσης:

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι θα χαρεί πολύ, εάν «ο Αρχηγός Αστυνομίας μου πει ότι ο κ. Λοϊζίδης ζήτησε να μετακινηθεί σε μονάδα πρώτης γραμμής και να αποχωρήσει από το Αρχείο»(σ.σ σε αστυνομικό σταθμό). 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να απείλησε τον κ. Λοϊζίδη, διαμηνύοντάς του ότι θα τον «αποκεφαλίσει», κάτι που ο ίδιος ο συνδικαλιστής αποδίδει στη συνδικαλιστική του δράση.

Tags

ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΡΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα