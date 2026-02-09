Τι απάντησε ο Φυτιρής για τις «απειλές» σε βάρος Λοϊζίδη - «Θα χαρώ αν μου πει ο Αρχηγός...»

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κλήθηκε να σχολιάσει καταγγελίες του προέδρου του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκου Λοϊζίδη, περί απειλών που φέρεται να δέχθηκε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι δεν επιθυμεί «να κατεβάσει το επίπεδο» της συζήτησης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή δημοσιογραφική διάσκεψη». Σημείωσε ότι «ο πολύς θόρυβος προκαλεί οχληρία και η οχληρία πολλές φορές προκαλεί αναστάτωση».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι θα χαρεί πολύ, εάν «ο Αρχηγός Αστυνομίας μου πει ότι ο κ. Λοϊζίδης ζήτησε να μετακινηθεί σε μονάδα πρώτης γραμμής και να αποχωρήσει από το Αρχείο»(σ.σ σε αστυνομικό σταθμό).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να απείλησε τον κ. Λοϊζίδη, διαμηνύοντάς του ότι θα τον «αποκεφαλίσει», κάτι που ο ίδιος ο συνδικαλιστής αποδίδει στη συνδικαλιστική του δράση.