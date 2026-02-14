Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εθνική Φρουρά: Νέος πονοκέφαλος με αποστρατείες

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Άκυρες κρίθηκαν οι αποστρατείες δύο αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς οι οποίοι αποστρατεύτηκαν με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων, τον Μάρτιο του 2019. Σε περίπτωση που δεν εφεσιβληθεί η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να αποζημιωθούν

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε άλλους δύο ανώτερους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς ακυρώνοντας την απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων να αποστρατευτούν. Η εν λόγω απόφαση προστίθεται σε μια σειρά από άλλες παρόμοιες αποφάσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την καταβολή χιλιάδων ευρώ στους στρατιωτικούς που δικαιώνονται, ως αποζημίωση για τις αποφάσεις που λήφθηκαν και ακυρώθηκαν με δικ...

