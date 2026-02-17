DSA: Το 30% των αποφάσεων διαχείρισης περιεχομένου στην ΕΕ ανατράπηκε – Πώς αλλάζει το τοπίο στα social media

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι μέσα σε δύο χρόνια εφαρμογής του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν αναιρέσει σχεδόν 50 εκατομμύρια αποφάσεις που επηρέαζαν το περιεχόμενο ή τους λογαριασμούς των χρηστών στην ΕΕ. Όπως αναφέρεται, το μέτρο δίνει στους χρήστες μεγαλύτερη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους, ενώ αυξάνει τη λογοδοσία των πλατφορμών και ενισχύει τη διαφάνεια στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο DSA ως το πρώτο εργαλείο αυτού του είδους παγκοσμίως, επιτρέπει στους χρήστες να αμφισβητούν αποφάσεις των πλατφορμών που επηρεάζουν, αναστέλλουν, διαγράφουν ή προωθούν τον «αόρατο αποκλεισμό» το περιεχόμενό τους ή τους λογαριασμούς τους. Από τις 165 εκατομμύρια αποφάσεις διαχείρισης περιεχομένου που αμφισβήτησαν οι χρήστες μέσω των εσωτερικών μηχανισμών των πλατφορμών, το 30% ανατράπηκε.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως το πρώτο εξάμηνο του 2025, το 99% των αποφάσεων διαχείρισης περιεχομένου ελήφθη για την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των πλατφορμών και όχι για την αφαίρεση περιεχομένου που είχε χαρακτηριστεί παράνομο βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή των εθνικών κανονισμών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα εκτός δικαστηρίου σώματα διευθέτησης διαφορών, εξέτασαν πάνω από 1.800 υποθέσεις που αφορούσαν περιεχόμενο στο Facebook, το Instagram και το TikTok στην ΕΕ, ανατρέποντας τις αποφάσεις των πλατφορμών στο 52% των ολοκληρωμένων υποθέσεων και αποκαθιστώντας περιεχόμενο και λογαριασμούς με ταχύτερο και φθηνότερο τρόπο σε σχέση με τη δικαστική οδό.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει επίσης ότι ο DSA έχει οδηγήσει σε αλλαγές όσον αφορά την ασφάλεια και την ευημερία των χρηστών. Από το 2024 απαγορεύονται οι στοχευμένες διαφημίσεις σε ανηλίκους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ οι διαδικτυακές αγορές υποχρεούνται να περιορίζουν τη διάδοση παράνομων προϊόντων, να βελτιώνουν την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων και να ενημερώνουν τους πελάτες που αγόρασαν παράνομο προϊόν, προσφέροντας επιλογές αποκατάστασης.

Επιπλέον, η νομοθεσία παρέχει στους ερευνητές και στην κοινωνία των πολιτών πρωτοφανή πρόσβαση σε πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης περιεχομένου των πλατφορμών στην ΕΕ και τους δίνει τη δυνατότητα να ζητούν λογοδοσία για τις αποφάσεις τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ