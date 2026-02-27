Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΝΙ συναντήθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Ρώμη

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην ιταλική πρωτεύουσα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ, Κλαούντιο Ντεσκάλτζι, συναντήθηκε στη Ρώμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η ΕΝΙ δραστηριοποιείται στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σε ανακοίνωση της Προεδρίας, αναφέρεται ότι, κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη χθεσινή του συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η έναρξη διαλόγου για ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας.

Σημείωσε, επίσης, ότι η κ. Μελόνι θα επισκεφθεί την Κύπρο για να συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου και ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να διευθετηθεί διμερής επίσκεψης της είτε πριν είτε μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση η χθεσινή, επισημαίνοντας ότι με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό έχουν ταυτόσημες απόψεις σε πολλά ζητήματα, ιδιαίτερα εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είπε ακόμη ότι με την κ. Μελόνι συζήτησαν εκτενώς για τον IMEC που αποτελεί, όπως είπε, θέμα ενδιαφέροντος και για την ΕΝΙ.  

