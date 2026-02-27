Με ελικόπτερο οι έρευνες για τον εντοπισμό της 41χρονης Κυριακούλας στην Πάφο – Το αυτοκίνητό της βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο

Εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό 41χρονης διενεργεί η Αστυνομία στην Πάφο. Η Αστυνομία με την συνδρομή περίπολων και ελικοπτέρου από τη Μοίρα Επιχειρήσεων του Αεροδρομίου Πάφου διεξάγει εκτεταμένες έρευνες στη περιοχή Τίμη Κούκλια Μανδριά και Αχέλειας.

Η Αστυνομία σε ανακοίνωση της αναφέρει πως η Κυριακούλα Κουτσαβάκη 41 ετών από την Πάφο, απουσιάζει από την οικία της από τα ξημερώματα σήμερα το πρωί.

Η 42χρονη περιγράφεται λεπτής σωματικής διάπλασης ύψους 1.80 περίπου με καστανόξανθα μαλλιά.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με την Γραμμή του Πολίτη με αριθμό 1460.

Το αυτοκίνητο της 41χρονης σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να βρέθηκε κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου Πάφου.