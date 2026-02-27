Σε «ανοικτό πόλεμο» το Πακιστάν με το Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 130 νεκροί Ταλιμπάν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

CYFA: Νέοι στόχοι και δράσεις για αναβάθμιση διοικητικών υπηρεσιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου

Νέους στόχους και δράσεις για αναβάθμιση και προβολή του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών, έχει ο CYFA.

Αυτό ανέφεραν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του CYFA κ.κ. Κώστας Χριστοφόρου και Χριστόφορος Ιωάννου αντίστοιχα, ενημερώνοντας τα ΜΜΕ για το έργο και την αποστολή του Συνδέσμου.

Παρουσιάζοντας τους στρατηγικούς στόχους του Συνδέσμου για την επόμενη περίοδο, ανέφεραν ότι αυτοί αφορούν:

  • Την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των διοικητικών υπηρεσιών στην Κύπρο.
  • Την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και υψηλών προτύπων συμμόρφωσης στον κλάδο τους.
  • Την ενδυνάμωση της συνεργασίας του CYFA με αρμόδιους φορείς και θεσμούς τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.
  • Την επένδυση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ο Πρόεδρος του CYFA τόνισε τη σημασία του διαλόγου με τα ΜΜΕ και τη συμβολή τους στη σωστή και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού για τον ρόλο και τη σημασία του τομέα διοικητικών υπηρεσιών στην κυπριακή οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή αναβάθμιση του κλάδου, στη διαφάνεια και στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου ως αξιόπιστου επιχειρηματικού κέντρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων και γόνιμο διάλογο για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τομέα.

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα