Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν Ρούμπιο-Γεραπετρίτης

Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον οι ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Ελλάδας, Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση, η οποία διήρκησε περισσότερο από το προβλεπόμενο, πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ευρωατλαντικές σχέσεις, με ανταλλαγή απόψεων για την πορεία των σχέσεων ΗΠΑ και Ευρώπης και την ανάγκη διατήρησης λειτουργικών διαύλων διαλόγου, με την Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως αξιόπιστος εταίρος και χρήσιμη γέφυρα επικοινωνίας.

Συζητήθηκαν επίσης περιφερειακά ζητήματα, όπως το Κυπριακό, το Ιράν, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και η δυνατότητα ελληνικής συμβολής σε ανθρωπιστικές και σταθεροποιητικές πρωτοβουλίες. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν ακόμη το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στην Αφρική, ενώ έγινε ενημέρωση και για τις τελευταίες επαφές στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε εκ νέου την βούληση του να επισκεφτεί την Αθήνα όταν το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του, χωρίς όμως να οριστικοποιηθεί ημερομηνία για τον επόμενο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.

Ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως οι δυο Υπουργοί συναντήθηκαν «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την επέκταση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και των εμπορικών σχέσεων, την προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης».

