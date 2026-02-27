Στην Άγκυρα ο Ουστέλ: Επαφές με Ερντογάν και Γιλμάζ για «στρατηγική συνεργασία» και νέα πρωτόκολλα

Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ολοκλήρωσε τις επαφές του στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Κατά τη συνάντηση με τον Ερντογάν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, οι διμερείς σχέσεις και έργα που αφορούν το μέλλον της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Εξετάστηκαν επίσης ζητήματα πολιτικής σταθερότητας, υποδομών και αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και τα επόμενα κοινά βήματα.

Στη συνάντηση με τον Τζεβντέτ Γιλμάζ τέθηκε επί τάπητος η συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα των οπτικών ινών και τα σχετικά συμπληρωματικά πρωτόκολλα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις για το επικείμενο «πρωτόκολλο οικονομικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας».

Σε δήλωσή του μετά τις επαφές, ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «ειλικρινές και εποικοδομητικό κλίμα, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης». Υποστήριξε ακόμη ότι οι σχέσεις Τουρκίας – κατεχομένων «υπερβαίνουν ένα χρηματοοικονομικό πλαίσιο» και χαρακτήρισε τους δεσμούς ως βασισμένους «στην κοινή ιστορία και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Τέλος, σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστεί «σε όλους τους τομείς, από την ασφάλεια και τις υποδομές έως την οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

ΚΥΠΕ