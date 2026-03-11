Πρόγραμμα περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε Γεροσκήπου, Κολώνη και Κονιά

Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει τους κατοίκους της Γεροσκήπου, της Κολώνης και των Κονιών ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών, το συνεργείο περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιεί μια φορά την εβδομάδα αποκομιδή των συσκευασιών PMD (πλαστικό, μέταλλο, συσκευασίες ποτών), καθώς και χαρτιού, από όλες τις κατοικίες (door to door).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, το πρόγραμμα περισυλλογής περιλαμβάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα Γεροσκήπου (και ενορία Κολώνης), κάθε Τρίτη πρωί, και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κονιών, κάθε Παρασκευή πρωί.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των πιο πάνω περιοχών να τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους σε κατάλληλες σακούλες ή κάδους έξω από τις κατοικίες τους από το προηγούμενο βράδυ ή νωρίς το πρωί της ημέρας περισυλλογής, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και έγκαιρη αποκομιδή.

Όπως αναφέρει, η συνεργασία και συμμετοχή όλων των δημοτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων και τη διατήρηση ενός καθαρού και ποιοτικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, στόχος και σταθερή επιδίωξη του Δήμου Ιεροκηπίας, καταλήγει η ανακοίνωση, είναι η επέκταση του προγράμματος περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, όπως στην Τίμη, Αγία Μαρινούδα και Αχέλεια, έτσι ώστε όλοι οι δημότες να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιεροκηπίας, στα τηλέφωνα 26960863 και 26961141, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Ιεροκηπίας.