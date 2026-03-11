Αυστραλία: Οι περισσότερες Ιρανές αθλήτριες αναχώρησαν για την πατρίδα τους – Επτά δέχθηκαν την προσφορά ασύλου

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αναχώρησε από την Αυστραλία χωρίς επτά μέλη της, εν μέσω διαμαρτυριών σε έντονο συγκινησιακό κλίμα έξω από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, και μετά από φρενήρεις προσπάθειες εντός του τερματικού σταθμού από Αυστραλούς αξιωματούχους, οι οποίοι προσπάθησαν να βεβαιωθούν ότι οι γυναίκες καταλάβαιναν ότι τους προσφερόταν άσυλο.

Καθώς πλησίαζε η ώρα της πτήσης το βράδυ της Τρίτης, κάθε παίκτρια οδηγήθηκε ξεχωριστά για να συναντήσει αξιωματούχους, οι οποίοι –μέσω διερμηνέων– τους εξήγησαν ότι μπορούσαν να επιλέξουν να μην επιστρέψουν στο Ιράν.

Επτά γυναίκες είχαν ήδη αποδεχθεί ανθρωπιστικές βίζες που τους επέτρεπαν να παραμείνουν μόνιμα στην Αυστραλία. Ωστόσο, μετά από «συγκινητικές» συναντήσεις, όπως τις χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Τόνι Μπερκ, καμία άλλη παίκτρια δεν δέχθηκε την πρόταση και η πτήση της ομάδας αναχώρησε τελικά από το Σίδνεϊ με τα υπόλοιπα μέλη.

Την αβεβαιότητα των αποφάσεων ανέδειξε και το γεγονός ότι την Τετάρτη ο Μπερκ ανακοίνωσε πως μία από τις επτά γυναίκες που είχαν επιλέξει να μείνουν στην Αυστραλία αποφάσισε τελικά να επιστρέψει στο Ιράν.

Το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Αυστραλία από τον πρώτο αγώνα της ιρανικής ομάδας στο Ασιατικό Κύπελλο, όταν οι παίκτριες παρέμειναν σιωπηλές κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Στους επόμενους αγώνες τραγούδησαν κανονικά τον ύμνο και δεν εξήγησαν δημόσια τη στάση τους.

Για κάποιους η σιωπή θεωρήθηκε πράξη διαμαρτυρίας, ενώ άλλοι την ερμήνευσαν ως ένδειξη πένθους.

Η αποστολή είχε φτάσει στην Αυστραλία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το τουρνουά το Σαββατοκύριακο, οι παίκτριες βρέθηκαν αντιμέτωπες με την προοπτική επιστροφής σε μια χώρα που βρίσκεται υπό βομβαρδισμούς.

Ιρανικές κοινότητες στην Αυστραλία εξέφρασαν φόβους ότι οι παίκτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν συνέπειες από την ιρανική κυβέρνηση επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο στον πρώτο αγώνα. Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις και μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας που φέρεται να δείχνει μια παίκτρια να οδηγείται προς το λεωφορείο για το αεροδρόμιο κρατώντας την από τον καρπό συμπαίκτριά της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης παρέμβει δημόσια, κατηγορώντας την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι δεν πρόσφερε άσυλο στις παίκτριες. Την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι οι σχετικές συζητήσεις με τις αθλήτριες διεξάγονταν ήδη ιδιωτικά.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, αξιωματούχοι απέρριψαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, δήλωσε ότι «το Ιράν υποδέχεται τα παιδιά του με ανοιχτές αγκάλες και η κυβέρνηση εγγυάται την ασφάλειά τους».

Οι έξι γυναίκες που τελικά αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα λάβουν στήριξη για στέγαση, υγεία και μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.

Η υπόλοιπη αποστολή ταξίδεψε από το Σίδνεϊ στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, όπου θα παραμείνει προσωρινά σε ξενοδοχείο μέχρι να καθοριστεί το επόμενο ταξίδι της.

