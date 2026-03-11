Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Warner Boutique Hotel ανοίγει τις πόρτες του στη Λάρνακα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στον ξενοδοχειακό τομέα της πόλης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Warner Boutique Hotel, που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρνακας, αποτελεί μια νέα πρόταση φιλοξενίας αποκλειστικά για ενήλικες.

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Λάρνακα, πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια του Warner Boutique Hotel, του νέου ξενοδοχειακού εγχειρήματος του ομίλου Dinglis Hotels, παρουσία του Δημάρχου Λάρνακας, κ. Ανδρέα Βύρα.

Το Warner Boutique Hotel, που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρνακας, αποτελεί μια νέα πρόταση φιλοξενίας αποκλειστικά για ενήλικες. Με boutique ταυτότητα και σχεδιαστική προσέγγιση εμπνευσμένη από την κυπριακή παράδοση, παντρεύει την τοπική αισθητική με τη σύγχρονη πολυτέλεια και την υψηλού επιπέδου διαμονή.

Πρόκειται για μια επένδυση του κ. Ανδρέα Μιλτιάδη Δίγκλη στη γενέτειρά του, η οποία προσθέτει αξία στο ξενοδοχειακό αποτύπωμα της Λάρνακας και αναδεικνύει, έμπρακτα, την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες και την προοπτική της πόλης.

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου, κ. Χάρης Μισός, έχει ήδη στραμμένη την προσοχή του στο επόμενο βήμα, με την προώθηση του νέου έργου Dinglis Beach Suites, το οποίο αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στη Λάρνακα, διατηρώντας την ίδια προσήλωση στην ποιότητα και στις υψηλές προδιαγραφές.

Η έναρξη λειτουργίας του Warner Boutique Hotel έρχεται να προστεθεί στις νέες επενδύσεις που ενισχύουν το προφίλ της Λάρνακας, μιας πόλης που εξελίσσεται σταθερά και αποκτά ολοένα και πιο ισχυρή θέση στον χάρτη της ποιοτικής φιλοξενίας.

