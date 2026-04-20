Εξωστρέφεια με βλέμμα στην Κίνα επιδιώκει ο CITEA

Σε στοχευμένες κινήσεις για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μελών του προχωρεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμός Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών ανάπτυξης σε αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του συνδέσμου Γιώργος Μαλέκκος, η αντιπρόεδρος Αντωνία Μιχαήλ και η γενική διευθύντρια Ματίνα Ζησιάδου είχαν συνάντηση με εκπροσώπους της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, κατά την οποία εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης των εξαγωγών των κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη κινεζική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έκθεση China International Import Expo, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εισαγωγές στην Κίνα και θεωρείται από τον σύνδεσμο ως μια σημαντική πλατφόρμα για τη διείσδυση κυπριακών επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο του CITEA που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μελών του, στη δημιουργία νέων εμπορικών γεφυρών και στην αξιοποίηση αγορών με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό.

Ο CITEA αναφέρει ότι πιστεύει στις δυνατότητες των κυπριακών επιχειρήσεων να επεκταθούν εκτός συνόρων και επενδύει ενεργά σε στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για τα μέλη του.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Μαλέκκος ανέφερε ότι η Κίνα δεν αποτελεί μόνο μια χώρα εξαγωγών, αλλά μια τεράστια αγορά που εκτιμά την καινοτομία και τον επαγγελματισμό, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τις κυπριακές εταιρείες τεχνολογίας. Όπως σημείωσε, στόχος του συνδέσμου δεν είναι απλώς η συμμετοχή σε εκθέσεις ή επαφές γνωριμίας, αλλά η ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών που θα αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

«Υπάρχει χώρος για την κυπριακή τεχνογνωσία και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε με οργανωμένο και στρατηγικό τρόπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η κινεζική αγορά μπορεί να μετατραπεί από μια «μακρινή» επιλογή σε στρατηγική ευκαιρία για τον κλάδο.