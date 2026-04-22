Σε σοβαρή κατάσταση βαρυποινίτης στις Κεντρικές Φυλακές με φόντο χρήση ουσιών

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Κεντρικών Φυλακών γνωστός βαρυποινίτης, σύμφωνα με όσα γράφει η «Καθημερινή Κύπρου».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος κρατούμενος φέρεται τις τελευταίες ημέρες να είχε κάνει χρήση συγκεκριμένων ουσιών, γεγονός που βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο κρατούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται εντός των Κεντρικών Φυλακών, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσηλευτήριο.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια σε βάρος του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε το περιστατικό διερευνάται.