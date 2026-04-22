Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη - Βρέθηκε νεκρή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ. 

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε εντοπιστεί νεκρός εχθές (21/4) στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν είχαν σχέση. 

Ο άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο. Ειχε κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του. Η αυτοκτονία του σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Tags

ΕΛΛΑΔΑΚΡΗΤΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα