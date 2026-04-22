Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη - Βρέθηκε νεκρή

Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε εντοπιστεί νεκρός εχθές (21/4) στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν είχαν σχέση.

Ο άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο. Ειχε κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του. Η αυτοκτονία του σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα.

