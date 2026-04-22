Στο 38% η επιτυχία προσφυγών το 2025 στο Διοικητικό Δικαστήριο με πτώση σε σχέση με προηγούμενα έτη

Το 2025 εκδόθηκαν 254 αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που ο χειρίζεται o Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, από τις οποίες οι 160 (62%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ οι 94 (38%) ήταν επιτυχείς, σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση σχετικά με τα συμπεράσματα της στατιστικής μελέτης για το 2025, της εργασίας του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, αναφέρεται ότι τα κύρια επίδικα ζητήματα για το 2025 αφορούσαν σε Προσφυγές επί αποφάσεων που σχετίζονταν με το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, ζητήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα Στρατού και Αστυνομίας, φορολογικές διαφορές, αλλά και ζητήματα Επιδομάτων και Βοηθημάτων βάσει σχετικών νομοθεσιών.

Η ετήσια στατιστική ανάλυση, αναφέρεται, περιλαμβάνει πέραν των προσφυγών και αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εφετείο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επί εφέσεων όπου διάδικος ήταν η Δημοκρατία. «Δεικνύει δε την εργασία και τη συμβολή του Υποτομέα στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικητικών Οργάνων του Κράτους», σημειώνεται.

Αναλυτικότερα, αναφέρεται, το 2025 εκδόθηκαν 254 αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που ο Υποτομέας χειρίζεται. Από αυτές, οι 160 (62%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ οι 94 (38%) ήταν επιτυχείς, προστίθεται. Σημειώνεται ότι το 2024, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε 256 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 157 (61%) απορρίφθηκαν και οι 99 (39%) ήταν επιτυχείς. «Περίπου ίδιος αριθμός αποφάσεων εκδόθηκε και το 2023, σε αντιδιαστολή με το 2022, όπου το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε συγκριτικά μικρότερο αριθμό αποφάσεων», αναφέρεται.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτυχίας των Προσφυγών που αιτητές καταχώρησαν εναντίον πράξεων / αποφάσεων της Διοίκησης κατά το έτος 2025, αυτό ήταν μικρότερο κατά 1 μονάδα σε σχέση με το έτος 2024 και μικρότερο κατά 4 μονάδες συγκριτικά με το έτος 2023, αναφέρει η ανακοίνωση.

Αντίστοιχα, προστίθεται, το ποσοστό επιτυχίας της Δημοκρατίας σε Εφέσεις όπου η Δημοκρατία ήταν διάδικος -είτε ως Εφεσείοντας ή ως Εφεσίβλητος- κατά το έτος 2025, σημείωσε πτώση σε σχέση με το έτος 2024 κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τον τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας, θεσμό που, όπως σημειώνεται, εισήχθη με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, κατά το έτος 2025, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, αφού χορήγησε σχετική άδεια, αποφάσισε σε τρίτο και τελικό βαθμό υπέρ των θέσεων της Δημοκρατίας σε ποσοστό 100% των περιπτώσεων. Συγκριτικά με το έτος 2024, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της Δημοκρατίας σε ποσοστό 67% των περιπτώσεων, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι ο Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου (Τομέας Διοικητικού Δικαίου) της Νομικής Υπηρεσίας εκπροσωπεί τη Δημοκρατία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, του Εφετείου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στις περιπτώσεις Προσφυγών που στρέφονται ενώπιον της Διοίκησης, μέσω του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, όταν η τελευταία δρα στη σφαίρα του δημόσιου δικαίου.

Οι Προσφυγές αφορούν κυρίως αποφάσεις που λαμβάνει το Υπουργικό Συμβούλιο, τα διάφορα Υπουργεία, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ο Έφορος Φορολογίας και το Εφοριακό Συμβούλιο, η Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, η Αστυνομία και ο Στρατός, το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων Κρατουμένων Επ’ Αδεία, αλλά και ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.