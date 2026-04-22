Η TUI μειώνει προβλέψεις κερδών λόγω κόστους καυσίμων, μειωμένη ζήτηση για Τουρκία, Κύπρο, Αίγυπτο

Την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη υποβάθμισε ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας της Ευρώπης, TUI, ενώ ανέστειλε τις προβλέψεις που είχε κάνει για τα έσοδα, επικαλούμενος την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι μετοχές του να υποχωρήσουν κατά 2,6% την Τετάρτη.

Η TUI αναφέρει σε ανακοίνωση ότι ο τομέας των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και ο ξενοδοχειακός τομέας, έχουν πληγεί από τη μερική μετατόπιση της ζήτησης των πελατών από προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου προς τους προορισμούς της Δυτικής Μεσογείου, με μείωση της ζήτησης ιδίως για Τουρκία, Κύπρο και Αίγυπτο.

Η TUI, η οποία λειτουργεί τον δικό της στόλο αεροσκαφών και είναι εκτεθειμένη σε ταξιδιωτικές διαταραχές και περιορισμένες προμήθειες καυσίμων για αεροσκάφη, ενώθηκε με αεροπορικές εταιρείες από την easyJet έως την Wizz Air, προειδοποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν.

«Οι μετοχές της TUI έχουν μειωθεί κατά 25% τους τελευταίους 3 μήνες, αποτιμώντας μέρος αυτού του φαινομένου», αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας Bernstein.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου την επόμενη εβδομάδα και οι αναλυτές αναμένουν ευρεία μείωση επιβατών και περαιτέρω προειδοποιήσεις για τα κέρδη, καθώς ο αντίκτυπος της μείωσης των προμηθειών καυσίμων για αεροσκάφη και της αύξησης του κόστους έχει πλήξει τον κλάδο, παγκοσμίως.

Η TUI αναμένει ότι τα υποκείμενα κέρδη, πριν την πληρωμή των τόκων και των φορολογιών (EBIT), για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κυμανθούν από 1,1 έως 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. προηγουμένως, η εταιρεία ανέμενε αύξηση 7% έως 10%, από τα 1,4 δισ. ευρώ του 2025.

«Ενώ συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή λειτουργική βελτίωση στο πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκειά της συνεχίζουν να περιορίζουν τη βραχυπρόθεσμη ορατότητα και να ωθούν τους καταναλωτές σε επιφυλακτικότητα», αναφέρει η εταιρεία.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι πελάτες έδειχναν μεγαλύτερη προσοχή και προέβαιναν σε κρατήσεις πιο κοντά στις ημερομηνίες αναχώρησης τους. Η βρετανική easyJet προειδοποίησε για μια παρόμοια τάση νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η TUI αναμένει για το δεύτερο τρίμηνο βελτίωση στα υποκείμενα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), σε σταθερό νόμισμα, από 5 έως 25 εκατομμύρια ευρώ, έναντι ζημίας 207 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η TUI αναφέρει επίσης ότι διέθετε ποσοστό 83% στην αντιστάθμιση κινδύνου για καύσιμα αεροσκαφών για το επερχόμενο Καλοκαίρι, γεγονός που τη βοήθησε να παραμείνει ανθεκτική παρά την αστάθεια των τιμών καυσίμων.

Από την έναρξη της σύγκρουσης με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η TUI ανακοίνωσε ότι είχε επαναπατρίσει περίπου 10.000 άτομα τον Μάρτιο, συμπεριλαμβανομένων περίπου 5.000 επιβατών από τα κρουαζιερόπλοια Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ