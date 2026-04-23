Υπό «αφθώδεις» κινητοποιήσεις η σύνοδος ηγετών

H συνάντηση που είχαν οι ομάδες κτηνοτρόφων την Τετάρτη με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας δεν τους άφησε ικανοποιημένους, με αποτέλεσμα να προχωρούν σήμερα στα μέτρα διαμαρτυρίας που είχαν εξαγγείλει, εκμεταλλευόμενοι την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, ώστε να τραβήξουν την προσοχή τα αιτήματά τους, με προμετωπίδα τον τερματισμό των μαζικών θανατώσεων ζώων. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσαν, αναμένεται μαζική κινητοποίηση στις 11.00 το πρωί για μερικό κλείσιμο του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, την ίδια ώρα που αναμένεται να φθάνουν στο αεροδρόμιο Λάρνακας οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για να κατευθυνθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προς τη μαρίνα Αγίας Νάπας. Στην κινητοποίηση, τόνισαν, αναμένεται να συμμετάσχουν κτηνοτρόφοι από όλες τις επαρχίες.

Το γεγονός ότι πρόκειται για ομάδες «ατάκτων», οι οποίοι δεν θα διαμαρτυρηθούν υπό τον καθιερωμένο συντονισμό και έλεγχο των οργανωμένων αγροτικών οργανώσεων, καθώς οι δεύτερες απορρίπτουν τις μαζικές διαμαρτυρίες λόγω κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού αλλά και του εν εξελίξει διαλόγου στον οποίο ήδη βρίσκονται με το Υπουργείο Γεωργίας καθιστά απρόβλεπτες τις διαστάσεις που θα μπορούσαν να λάβουν οι κινητοποιήσεις σε μία τόσο σημαντική μέρα για την κυπριακή προεδρία της ΕΕ.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία δηλώνει πάντως έτοιμη να διαχειριστεί την κατάσταση, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Βύρωνα Βύρωνος, να διαβεβαιώνει ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης των κτηνοτρόφων αλλά και για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των προγραμματισμένων επίσημων δραστηριοτήτων της κυπριακής προεδρίας.

«Υπάρχει σχεδιασμός για άμεση παρέμβαση», δήλωσε χθες, «σε περίπτωση που επηρεαστεί η άτυπη Σύνοδος Κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στις 18:00, ενώ οι αφίξεις των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να αρχίσουν από το πρωί». Την ίδια ώρα είπε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα τόσο στην τροχαία κίνηση όσο και σε σχέση με τις συναντήσεις της προεδρίας.

Οι κτηνοτρόφοι, διά της εκπροσώπου τους, Στέλλας Πέτρου, διευκρίνισαν χθες ότι θα κλείσουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ η τροχαία κίνηση θα συνεχίζεται κανονικά μέσω της άλλης λωρίδας. «Σκοπός μας δεν είναι να δυσκολέψουμε τον κόσμο», σημείωσε. Η κ. Πέτρου ανέφερε επίσης ότι από πλευράς υπουργείου έγινε γνωστό ότι μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να δημοσιευθεί η λίστα με τις αποζημιώσεις των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Έκκληση για λογική από Προεδρικό

«Σεβόμαστε το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, όμως εμείς θεωρούμε ότι είναι και αχρείαστο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι ίδιες οι αγροτικές οργανώσεις δεν συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, είναι μεμονωμένοι που τη διοργανώνουν και εκπρόσωποί τους είχαν συνάντηση με τον γ.δ. του Υπουργείου Γεωργίας για 1,5 ώρα», δήλωσε από την πλευρά του Προεδρικού ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος. «Κάνουμε έκκληση στη λογική, αύριο ξεκινά στην πατρίδα μας η πρώτη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την ημέρα ένταξής μας στην ΕΕ το 2004, είναι μία ιστορική στιγμή, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να δείξουμε ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι και στη χώρα μας και απέναντι σε ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο, που αναμένει ότι η Κύπρος θα παραμείνει στην ενιαία αγορά της ΕΕ και δεν θα έχει συνέπειες σε πολλά άλλα θέματα, όπως οι ταξιδιωτικές οδηγίες», δήλωσε την Τετάρτη στο κρατικό ραδιόφωνο. Σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση είπε ότι θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες κτηνοτρόφους, με όλα τα μέσα, ώστε αυτή η κρίση να μην αφήσει τουλάχιστον οικονομικές ζημιές.

«Όχι» στο αίτημα των οργανώσεων

Την ίδια ώρα ο κ. Παπαδόπουλος διαμήνυσε προς τις αγροτικές οργανώσεις ότι, μετά την άρνηση του Ευρωπαίου επιτρόπου για την Υγεία των Ζώων, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους για χαλάρωση του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου για τις μαζικές θανατώσεις. Υπενθυμίζεται ότι με κοινή επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητούν την παρέμβασή του για το θέμα στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών της ΕΕ (23 – 24 Απριλίου). Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η συνέχιση της τυφλής εφαρμογής του πρωτοκόλλου θα καταστρέψει οριστικά την παραγωγή χαλλουμιού, κρέατος και γάλακτος, τονίζοντας ότι ο ιός ήρθε για να μείνει, λόγω της κατάστασης στα κατεχόμενα και της Τουρκίας, όπου δεν εφαρμόζονται ανάλογα μέτρα.

«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πρωτόκολλα και οι κανονισμοί είναι και παγκόσμιοι, και επηρεάζουν και πολλά άλλα ζητήματα. Εκτός από την κατάσταση στην κτηνοτροφία, έχουν να κάνουν και με τις ταξιδιωτικές οδηγίες διεθνώς και τον κατάλογο που εντάσσεται η χώρα μας», είπε.

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει ένα κονδύλι 28 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη στο θέμα των τιμών ανά ζώο έγινε μια συνεννόηση με τη συμβουλευτική επιτροπή για τον αφθώδη πυρετό, όπου συμμετέχουν οι αγροτικές οργανώσεις. Διαβεβαίωσε ότι έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω οι τιμές αποζημίωσης ανά ζώο.