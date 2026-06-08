Πράσινο φως από το Συμβούλιο της ΕΕ: Έρχεται η πανευρωπαϊκή γραμμή «116 006» και ηλεκτρονικές καταγγελίες για τα θύματα εγκλημάτων

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε τη Δευτέρα την τελική έγκριση σε νέα νομοθεσία που ενισχύει τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων όσον αφορά την ενημέρωση, την υποστήριξη και την προστασία τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, η νέα Οδηγία επικαιροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ του 2012 για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, τα θύματα θα μπορούν να καταγγέλλουν εγκλήματα πιο εύκολα, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε πανευρωπαϊκή γραμμή βοήθειας για υποστήριξη και ενημέρωση. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε δήλωσή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε ότι ο επικαιροποιημένος νόμος της ΕΕ στέλνει ένα σαφές μήνυμα, πως τα θύματα δικαιούνται ισχυρή προστασία και αποτελεσματική υποστήριξη. Όπως σημείωσε, «κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνος του τις συνέπειες ενός εγκλήματος», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πανευρωπαϊκής γραμμής βοήθειας 116 006, μέσω της οποίας τα θύματα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, καθώς και σε καθοδήγηση και υποστήριξη.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η νέα πανευρωπαϊκή γραμμή βοήθειας με τον αριθμό 116 006, θα παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα των θυμάτων, συναισθηματική υποστήριξη και καθοδήγηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, οι εθνικές γραμμές βοήθειας μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν παράλληλα με τον πανευρωπαϊκό αριθμό.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ευκολότερη υποβολή καταγγελιών, καθώς τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν προσβάσιμα ψηφιακά εργαλεία για την ηλεκτρονική καταγγελία εγκλημάτων και την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά-θύματα, τα οποία θα λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, ψυχολογική βοήθεια και μέτρα προστασίας προσαρμοσμένα στην ηλικία τους, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα καταγραφής καταθέσεων σε βίντεο.

Επιπλέον, ενισχύεται η πρόσβαση σε νομική βοήθεια για θύματα που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν αποζημίωση.

Επισημαίνεται πως τα θύματα στα οποία έχει επιδικαστεί αποζημίωση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών θα επωφελούνται από ισχυρότερα μέτρα που διασφαλίζουν ότι θα την λαμβάνουν από τον δράστη. Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως βίαιων εγκλημάτων, εάν η αποζημίωση δεν καταβληθεί εντός εύλογου χρόνου, τα κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να προκαταβάλουν το ποσό και στη συνέχεια να το ανακτήσουν από τον δράστη.

Το Συμβούλιο αναφέρει επίσης ότι θεσπίζονται ισχυρότερες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων, με στόχο την ενθάρρυνση της καταγγελίας εγκλημάτων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Η Οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τον Ιούλιο του 2026 και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία 24 μηνών για να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ