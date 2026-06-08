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| Οικονομία

Αύξηση 2% στην απασχόληση και 2,5% στις ώρες εργασίας

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Ανοδική τάση παρουσιάζει η απασχόληση στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026 ενώ αυξημένες καταγράφονται και οι ώρες εργασίας

Ανοδική τάση παρουσιάζει η απασχόληση στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026 ενώ αυξημένες καταγράφονται και οι ώρες εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 513.367 άτομα, εκ των οποίων 460.476 είναι υπάλληλοι και 52.891 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,0%.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των Κατασκευών.

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το πρώτο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 238.274 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  και των Κατασκευών.

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