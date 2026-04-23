Δεν μηδενίζονται τα πλεονάσματα από οικιακά φωτοβολταϊκά αποφάσισε η Ολομέλεια

Ομόφωνα, με 44 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ρύθμιση ώστε να μην μηδενίζονται τα πλεονάσματα ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά, αποδεχόμενη μερικώς την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε τροποποιητικό νόμο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Με βάση την απόφαση, τα πλεονάσματα ενέργειας που παράγονται από νοικοκυριά δεν θα διαγράφονται, αλλά θα διατηρούνται μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης ή αποζημίωσής τους. Παράλληλα, η Βουλή προχώρησε σε τροποποιήσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα αντισυνταγματικότητας που είχε εγείρει ο Πρόεδρος, τα οποία αφορούσαν κυρίως πιθανή δημοσιονομική επιβάρυνση και παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής.

Η αρχική αναπομπή αφορούσε τροποποιητικό νόμο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο οποίος προνοούσε καθορισμό, μέσω διατάγματος, του τρόπου αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας από αυτοκαταναλωτές, καθώς και επανέκδοση σχεδίου στήριξης για αυτοπαραγωγή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει μερικώς αποδεκτή την αναπομπή, με βασική αλλαγή ότι δεν θα διαγράφονται τα πλεονάσματα παραγόμενης ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά μέχρι να αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης σημείωσε ότι η μερική αποδοχή της αναπομπής διασφαλίζει ότι τα πλεονάσματα δεν θα διαγράφονται, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα λάβει αποφάσεις υπέρ των καταναλωτών.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι μέχρι το 2030 όλα τα κτήρια θα πρέπει να διαθέτουν φωτοβολταϊκά, τονίζοντας την ανάγκη η κυβέρνηση να δώσει εγκαίρως λύσεις στο ζήτημα της απορρόφησης στο δίκτυο της ενέργειας από ΑΠΕ.

Ο βουλευτής Αμμοχώστου Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε ότι η απόφαση αποκαθιστά μια ξεκάθαρη αδικία εις βάρος περίπου 100.000 νοικοκυριών, σημειώνοντας ότι πολίτες που επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά έβλεπαν την ενέργεια που παρήγαγαν να μηδενίζεται. Πρόσθεσε ότι τα πλεονάσματα που έχουν ήδη διαγραφεί δεν θα μηδενίζονται πλέον, ενώ τόνισε την ανάγκη για άμεση δημιουργία νέου πλαισίου αυτοκατανάλωσης, στη βάση και των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα έκανε λόγο για αποτυχία αξιοποίησης των ΑΠΕ, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες της χώρας, σημειώνοντας ότι οι αποκοπές φωτοβολταϊκών έχουν καταστεί κανόνας, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι αποκοπές στα νοικοκυριά θα ήταν η έσχατη λύση. Εξέφρασε απογοήτευση για τις αποκοπές σε πολίτες που δανείστηκαν για να βάλουν φωτοβολταϊκά. Τόνισε ότι με τη σημερινή απόφαση διασφαλίζεται πως κανένα απόθεμα ενέργειας δεν θα μηδενιστεί και ότι πλέον η ευθύνη για τη διαχείριση του ζητήματος μεταφέρεται στην κυβέρνηση.

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε σε προηγούμενες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές, επισημαίνοντας ότι πολίτες που επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά συνεχίζουν να επιβαρύνονται με υψηλούς λογαριασμούς, αποδίδοντας την κατάσταση σε ανεπαρκή διαχείριση από πλευράς αρμοδίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ