Στόχος η διαφύλαξη της δημοκρατίας, είπε η ΠτΒ με αφορμή την επέτειο πραξικοπήματος 1967

Η μαύρη επέτειος του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα στις 21 Απριλιου 1967 «αποτελεί υπενθύμιση και συνάμα προειδοποίηση ότι όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως οφείλουμε να διαφυλάττουμε τη δημοκρατία, να προστατεύουμε τους θεσμούς και να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού και εκτροπής», ανέφερε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων η Πρόεδρός της, Αννίτα Δημητρίου.

Σημείωσε ότι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου «υπήρξε το έναυσμα μίας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», με την επιβολή επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας, προσθέτοντας ότι «κατά την περίοδο αυτή ανεστάλησαν θεμελιώδεις ελευθερίες, καταπατήθηκαν ανθρώπινα δικαιώματα, επιβλήθηκαν διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες σε βάρος πολιτών που αντιστάθηκαν στο καθεστώς».

Ανέφερε, επίσης, ότι «η εκτροπή από τη δημοκρατική νομιμότητα δεν επηρέασε μόνο την Ελλάδα, αλλά είχε σοβαρές συνέπειες και για την Κύπρο», εξηγώντας ότι η η εμπλοκή της στα εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέβαλε καθοριστικά στα γεγονότα του 1974, «με αποκορύφωμα το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, που εξακολουθεί να βαραίνει την πατρίδα μας μέχρι σήμερα με τη συνεχιζόμενη κατοχή σημαντικού τμήματος της επικράτειας της Δημοκρατίας», όπως είπε η κ. Δημητρίου.

«Τιμούμε όλους όσοι αντιστάθηκαν στη δικτατορία, όσοι υπέστησαν διώξεις και θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το παράδειγμά τους μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένες, αλλά απαιτούν διαρκή εγρήγορση, ενότητα και προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου», είπε κλείνοντας η Πρόεδρος της Βουλής. «Ως Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένουμε ακλόνητοι στη δέσμευσή μας για προάσπιση της δημοκρατίας, της συνταγματικής τάξης και της λαϊκής κυριαρχίας», κατέληξε.

