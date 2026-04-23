«Δυστυχώς θα υπάρξει κλιμάκωση», λένε οι κτηνοτρόφοι - «Νομική υποχρέωση οι θανατώσεις», απαντά το Υπουργείο

Δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού, καθώς δεν βγήκε «άσπρος καπνός» μετά τη συνάντηση που είχε το απόγευμα της Πέμπτης τριμελής επιτροπή τους με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και αρμόδιους αξιωματούχους στη Λευκωσία.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της τετράωρης συνάντησης, η Στέλλα Πέτρου, εκ των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων, ενημέρωσαν τους κτηνοτρόφους ότι δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά τους για τερματισμό των θανατώσεων των ζώων και «δυστυχώς θα υπάρξει κλιμάκωση».

«Το μεγαλύτερο μας αίτημα ήταν να σταματήσουν οι θανατώσεις. Δυστυχώς δεν εγκρίθηκε το αίτημά μας», σημείωσε.

«Ενημερώσαμε τους κτηνοτρόφους ότι δεν έγιναν αποδεκτά τα αιτήματά μας και δυστυχώς θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων. Ο κόσμος είναι απηυδισμένος», είπε η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων.

«Πήραν τις αποφάσεις τους» οι κτηνοτρόφοι στη Ριζοελιά, ανέφερε καταλήγοντας.

Η συνάντηση της αντιπροσωπείας των κτηνοτρόφων με την Υπουργό Γεωργίας και στελέχη του Υπουργείου διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, με τη συζήτηση να είναι κατά διαστήματα έντονη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά, επέστρεψε στο τραπέζι μετά από μερικά λεπτά και οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν, χωρίς ωστόσο να προκύψει αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε τους κτηνοτρόφους στην αναγγελία κλιμάκωσης των μέτρων.

«Νομική υποχρέωση οι θανατώσεις»

Από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας, σε γραπτή δήλωση του Γενικού Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ανδρέα Γρηγορίου, επισημαίνεται ότι η πολύωρη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματός τους και ξεκίνησε σε θετικό κλίμα.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τους εμβολιασμούς και τις δειγματοληψίες, ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι η θανάτωση των ζώων «δεν αποτελεί επιλογή αλλά νομική υποχρέωση που απορρέει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό».

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, η μη εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή της Κύπρου στην ενιαία αγορά, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, εξηγήθηκε ότι οι αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται από τον περασμένο Μάρτιο, ενώ επαναλήφθηκε η έκκληση για συνεργασία και τήρηση των μέτρων ως «τη μόνη οδό για αποτροπή της διασποράς του ιού».

Σε σχέση με το αίτημα των διαμαρτυρομένων για αναστολή των θανατώσεων σε συνδυασμό με παγκύπρια δειγματοληψία, το Υπουργείο σημειώνει ότι μια τέτοια πρακτική θα συνιστούσε παρέκκλιση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί πρώτος κύκλος δειγματοληψιών στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, χωρίς να εντοπιστούν θετικά κρούσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας, με το Υπουργείο να τονίζει ότι οι κινητοποιήσεις και οι συναθροίσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Καταληκτικά, απευθύνεται εκ νέου έκκληση προς τους κτηνοτρόφους για τερματισμό των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς συνεργασία «δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος ούτε να διασφαλιστεί ο περιορισμός της νόσου».

Παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι

Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς λόγω της διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, με την Αστυνομία να απευθύνει έκκληση οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με τις Αρχές οι οδηγοί που κατευθύνονται από Λάρνακα προς Λευκωσία προτρέπονται να χρησιμοποιούν κατεύθυνση μέσω του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού προς Κοφίνου. Όσοι επιθυμούν από Λάρνακα να κατευθυνθούν προς Αμμόχωστο, καλούνται να χρησιμοποιούν τις εξόδους Αβδελλερού και Ορόκλινης. Αντίστροφα, οι οδηγοί που κινούνται από Λευκωσία προς Λάρνακα, καθώς και από Αμμόχωστο προς Λάρνακα, καλούνται να ακολουθούν τις ίδιες εναλλακτικές διαδρομές.

Με πληροφορίες και από ΚΥΠΕ