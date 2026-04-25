Σκηνές σοκ με ανήλικες: Ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενες στον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονης

Την ταυτοποίηση των δύο ανηλίκων που εμπλέκονται στο περιστατικό ξυλοδαρμού επιβεβαιώνει η Αστυνομία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Όπως αναφέρεται σε επίσημη ενημέρωση, έχουν εντοπιστεί τόσο το θύμα όσο και η φερόμενη ως δράστιδα, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση και προχωρεί στη λήψη καταθέσεων. Λόγω της φύσης της υπόθεσης και της εμπλοκής ανηλίκων, οι Αρχές σημειώνουν ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε ευρέως, φέρνει στο προσκήνιο τη βία μεταξύ ανηλίκων. Στο οπτικό υλικό, 14χρονη μαθήτρια φαίνεται να επιτίθεται με ιδιαίτερη σκληρότητα σε συνομήλική της, η οποία κάθεται στα σκαλιά εμφανώς αδύναμη να αντιδράσει.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η στάση των υπόλοιπων ανηλίκων που βρίσκονται στο σημείο. Πέντε κορίτσια και δύο αγόρια παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν, ενώ δύο εξ αυτών καταγράφουν τον ξυλοδαρμό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η απουσία αντίδρασης, σε συνδυασμό με τη βιντεοσκόπηση της επίθεσης, αναδεικνύει μια ακόμη πτυχή του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας.