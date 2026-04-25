Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο υποστατικού στη Λάρνακα

Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο υποστατικού στη Λάρνακα 

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής σημείωσε πως στις 17:04 χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο υποστατικού που βρίσκεται στη Λάρνακα.

Επεσήμανε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από άχρηστα υλικά και επηρεάστηκε η οροφή του (ψευδοτάβανο), προσθέτοντας πως από τη θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκε ολόκληρο το υποστατικό.

Επίσης «από τη θερμότητα επηρεάστηκε η οροφή διπλανής εφαπτόμενης οικίας (ξύλινοι δοκοί και τα κεραμίδια)», σημείωσε ο κ. Κεττής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς «έγινε χρήση από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, καθώς και αποδόμηση εσωτερικού ψευδοτάβανου και κατάσβεση των ξύλινων δοκών», πρόσθεσε.

Προηγήθηκε έρευνα εντός του υποστατικού έπειτα από πληροφορία για άτομο εντός, με αρνητικό αποτέλεσμα. «Στο υποστατικό διέμεναν αλλοδαποί, ανέφερε ο κ. Κεττής.

Σημείωσε πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δυ πυροσβεστικά οχήματα και πως τα αίτια πρόκλησής της διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

 

Διαβάστε περισσότερα