«Δυστυχής!»: Με στίχους του Διονύσιου Σολωμού απάντησε ο Οδυσσέας στον Νικόλα για το Κυπριακό

Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το Κυπριακό, με διαδοχικές παρεμβάσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλος και του τέως Γενικού Ελεγκτή και προέδρου του Κινήματος «Άλμα», Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με επίκεντρο τις θέσεις του κινήματος για το Κυπριακό.

Αφορμή αποτέλεσε δήλωση του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος κάλεσε το Άλμα να ξεκαθαρίσει τη θέση του για την επέτειο απόρριψης του Σχεδίου Ανάν, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε σχετική ανακοίνωση. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για κορυφαίο ιστορικό γεγονός και η απουσία τοποθέτησης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη στάση του κινήματος.

Στη δήλωσή του έθεσε ευθέως το ερώτημα κατά πόσο το Άλμα τιμά τη στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου ή αν υιοθετεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει ο αναπληρωτής πρόεδρός του Χαρίδημος Τσούκας, παραθέτοντας αποσπάσματα από παλαιότερα κείμενά του. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι οι αναφορές αυτές συνιστούν υιοθέτηση απαξιωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος του Τάσσου Παπαδόπουλου και κάλεσε το Άλμα να ξεκαθαρίσει αν τις καταδικάζει ή τις υιοθετεί, τονίζοντας ότι «είναι καιρός να πάψει να κρύβεται στο Κυπριακό».

Η απάντηση ήρθε μέσω ανάρτησης του K. Μιχαηλίδη, ο οποίος απευθυνόμενος προσωπικά στον Nικόλα Παπαδόπουλο υποστήριξε ότι οι θέσεις αρχών του Κινήματος για το Κυπριακό είναι σαφώς καταγεγραμμένες στο Καταστατικό του και έχουν ανάλογη έκταση με εκείνες του ΔΗΚΟ. Παράλληλα, σημείωσε ότι εφόσον υπάρξει επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και παρουσιαστεί συμφωνία, τότε το κίνημα θα τοποθετηθεί επί όλων των πτυχών της λύσης.

Ο τέως Γενικός Ελεγκτής άφησε αιχμές και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι εάν καταφέρει να κάμψει την τουρκική αδιαλλαξία και να αρθεί η σημερινή στασιμότητα, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστική τοποθέτηση επί των εξελίξεων. Στο υστερόγραφό του, σχολίασε την επίκληση του Τάσσου Παπαδόπουλου από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, παραθέτοντας στίχο του Διονύσιος Σολωμός περί «περασμένων μεγαλείων», ενώ ανέφερε ότι ο Χαρίδημος Τσούκας θα απαντήσει ο ίδιος σε όσα, κατά τον ίδιο, διαστρεβλωτικά του αποδίδονται.

