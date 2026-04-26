Καταγγελία 20χρονου για κλοπή χρημάτων και του κινητού του υπό την απειλή μαχαιριού στην Αγ. Νάπα

Υπό την απειλή μαχαιριού άγνωστος, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, έκλεψε το βράδυ του Σαββάτου από 20χρονο, στην Αγία Νάπα, χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο

Συγκεκριμένα «Καταγγέλθηκε γύρω στις 22:30 χθες από 20χρονο κάτοικο της επαρχίας Αμμοχώστου ότι, 10 λεπτά προηγουμένως, ενώ περπατούσε στην οδό Μάρτας στην Αγία Νάπα, άγνωστο πρόσωπο του επιτέθηκε και τον έριξε στο έδαφος, ενώ υπό την απειλή μαχαιριού, του έκλεψε χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο».

Αναφέρεται ότι «ο 20χρονος φέρεται να προέβαλε αντίσταση με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο χέρι».

Ο παραπονούμενος «μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

