Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από όχημα στην κοινότητα Μονιάτη - Πώς έγινε το τροχαίο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκώβισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα γυναίκα που εγκλωβίστηκε σε όχημα έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην κοινότητα Μονιάτη, της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 00:55 υπήρξε ανταπόκριση της Πυροσβεστιής για τροχαία οδική σύγκρουση στην κοινότητα Μονιάτη.

Ιδιωτικό όχημα παρεξέκλινε της πορείας του και, αφού προσέκρουσε σε μικρό στηθαίο υπονόμου του δρόμου, ακινητοποιήθηκε πλάγια.

Ο κ. Κεττής πρόσθεσε πως μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε, με τη χρήση διασωστικής εξάρτησης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

