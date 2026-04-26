Ο Μιχάλης Ιγνατίου ήταν παρών στην επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - «Ήταν τρομακτικό, όλα έγιναν τόσο γρήγορα»

Σύμφωνα με τον Έλληνα ανταποκριτή στην Ουάσιγκτον, «ακούστηκαν στην αίθουσα πυροβολισμοί αλλά δεν νομίζαμε ότι ήταν πυροβολισμοί». Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Ιγνατίου, εκείνη τη στιγμή είδαν αρκετούς μυστικούς πράκτορες που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μπαίνουν στην αίθουσα και ορμώντας προς τον Ντ. Τραμπ για να τον προστατεύσουν, να φωνάζουν «όλοι κάτω από τα τραπέζια».

«Είδα τα πρόσωπά τους, κιτρίνισαν»

«Όταν μας έβαλαν κάτω από τα τραπέζια, είδα τα πρόσωπά τους, κιτρίνισαν», ανέφερε ενδεικτικά ο Μ. Ιγνατίου και πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου βρίσκονταν διαδηλωτές που φώναζαν υπέρ του Ιράν και της Παλαιστίνης.

«Όταν περάσαμε από το σημείο φώναζαν τα συνθήματά τους αλλά ήταν πολύ ευγενικοί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μ. Ιγνατίου και προσθέτει: «Όταν μπήκαμε μέσα μάς είπαν ότι ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Το ερώτημα είναι πώς μπήκε μέσα. Υποθέτουμε ότι πρέπει να είχε κλείσει κάποιο δωμάτιο στο ξενοδοχείο».

Στιγμές τρόμου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Υπενθυμίζεται ότι στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο άνοιξε πυρ και στη συνέχεια συνελήφη από μέλη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

