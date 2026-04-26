«Όχι» Χέρτζογκ σε χάρη στον Νετανιάχου – Πιέζει για εξωδικαστική συμφωνία παραδοχής

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Iσαάκ Χέρτζογκ, δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να απονείμει χάρη στον Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, για τις υποθέσεις στις οποίες δικάζεται και θα επιχειρήσει αντ’ αυτού να προωθήσει διαδικασία διαμεσολάβησης για ενδεχόμενη συμφωνία παραδοχής, σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times» που επικαλείται δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το θέμα αναπαράγεται ως κύρια είδηση σήμερα στο Ισραήλ. Κατά το δημοσίευμα, ο Χέρτζογκ θεωρεί ότι το θέμα δεν περιορίζεται σε μια απλή επιλογή υπέρ ή κατά της απονομής χάριτος και εκτιμά ότι υπάρχουν ενδιάμεσες λύσεις. Στόχος του, σύμφωνα με το περιβάλλον του, είναι να ενθαρρύνει μια συμφωνημένη διευθέτηση σε ένα ζήτημα που διχάζει βαθιά την ισραηλινή κοινωνία.

Το Γραφείο του Προέδρου ανέφερε ότι ο Χέρτζογκ θα ενεργήσει αποκλειστικά σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, τη συνείδησή του και το συμφέρον του κράτους. Σε μεταγενέστερη τοποθέτηση σημείωσε ότι ο Πρόεδρος θεωρεί ορθή λύση την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των πλευρών και ότι πριν από οποιαδήποτε συζήτηση επί του αιτήματος χάριτος πρέπει να εξαντληθεί μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία εκτός δικαστηρίου.

Ο Νετανιάχου υπέβαλε τον περασμένο Νοέμβριο αίτημα για προκαταρκτική απονομή χάριτος, πριν την ολοκλήρωση της δίκης του, η οποία συνεχίζεται εδώ και περίπου έξι χρόνια. Το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο χωρίς παραδοχή ενοχής ή παραίτηση του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, ο Χέρτζογκ εξετάζει αντίθετη γνωμοδότηση, που υποβλήθηκε από τον Υπουργό Αμιχάι Ελιγιάχου, εκ μέρους της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία ο θεσμός της Προεδρίας διαθέτει ευρεία ιστορική αρμοδιότητα στο ζήτημα της απονομής χάριτος.

Η υπόθεση εξελίσσεται υπό έντονη πολιτική πίεση, μεταξύ άλλων και από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Νετανιάχου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι μια συμφωνία παραδοχής θα απαιτούσε κατά κανόνα παραδοχή ενοχής και αποχώρηση από την πολιτική ζωή, κάτι που ο Νετανιάχου δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί.

