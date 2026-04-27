Η Κίνα απειλεί την ΕΕ αν προχωρήσει με το «Made in Europe» - Πλήττονται τα συμφέροντα κινεζικών εταιρειών

Η Κομισιόν προωθεί κείμενο το οποίο θα απαιτεί από εταιρείες σε τομείς που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας «έναν αριθμό ή ένα ποσοστό συστατικών» που θα έχουν «προέλευση» από την Ευρώπη.

Το Πεκίνο διεμήνυσε σήμερα ότι θα λάβει μέτρα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αυτή η τελευταία υιοθετήσει, χωρίς να λάβει υπόψη τις κινεζικές θέσεις, νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που κρίνει ότι θα βλάψει πολλές εταιρείες της.

Το σχέδιο νόμου για την αποκαλούμενη «βιομηχανική επιτάχυνση» παρουσιάστηκε την 4η Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μένει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως υπέβαλε την 24η Απριλίου τα σχόλιά του στην Κομισιόν και εξέφρασε τις «σοβαρές ανησυχίες» του Πεκίνου.

«Η Κίνα θα παρακολουθήσει με προσοχή τη νομοθετική διαδικασία» και είναι «έτοιμη να διεξαγάγει διάλογο», σημείωσε.

Ωστόσο «αν η ΕΕ αγνοήσει τις προτάσεις της Κίνας και επιμείνει στην υιοθέτηση αυτού του κειμένου ως έχει, ζημιώνοντας τα συμφέροντα κινεζικών εταιρειών, η Κίνα δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να λάβει αντίμετρα», διεμήνυσε το υπουργείο.

Το κείμενο της Κομισιόν απαιτεί από εταιρείες σε τομείς που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας «έναν αριθμό ή ένα ποσοστό συστατικών» που θα έχουν «προέλευση» από την Ευρώπη ώστε να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν δημόσιες χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Στεφάν Σεζουρνέ.

Το κείμενο αφορά ειδικά την αυτοκινητοβιομηχανία, τους παραγωγούς ειδών ανανεώσιμης ενέργειας (φωτοβολταϊκά πλαίσια, μπαταρίες, αντλίες θερμότητας, πυρηνικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί...), τη βαριά βιομηχανία κ.ο.κ..

Παρότι το κείμενο δεν την κατονομάζει, η Κίνα είναι σαφές πως βρίσκεται στο στόχαστρο.

Οι Ευρωπαίοι καταγγέλλουν εδώ και χρόνια πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από πλευράς κινεζικών εταιρειών που κατ’ αυτούς επιδοτούνται γενναία από το Πεκίνο.

Το κείμενο επιβάλλει «πολλούς περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) σε τέσσερις αναδυόμενους τομείς στρατηγικής σημασίας», πιο συγκεκριμένα αυτούς «των μπαταριών, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των φωτοβολταϊκών και των πρώτων υλών καίριας σημασίας», και θεσπίζει «ρήτρες» για την προέλευση ειδών ή συστατικών «αποκλειστικά» Made in Europe, που θα βλάψουν κυρίως κινεζικές εταιρείες, προωθούν «διακριτική μεταχείριση» σε βάρος τους, διαμαρτυρήθηκε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, μιλώντας περί υπονόμευσης του δίκαιου ανταγωνισμού που επιπλέον κρίνει πως θα επιβραδύνει τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση της ΕΕ.

